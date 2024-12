Ne mogu sebi da oprostim što sam... Bebica priznao Miljani zbog čega se najviše kaje, ona ga u suzama preklinjala za pomoć (VIDEO)

Razgovor koji su svi čekali!

Miljana Kulić srela se sa Nenadom Macanovićem Bebicom, te su tom prilikom porazgovarali ispred apartmana.

- Pričam da gledaoci nisu realni, tebi nema pitanja koji vređaš Teodorinu majku, ili Aneli koja vređa moju majku - rekla je Miljana.

- Hoćeš da staneš? Je l' me vređa napolju njena mama - rekao je Macanović.

- Je l' te vređala moja majka?! Moja majka te vređala?! Ne, ti si počeo da vređaš moju porodicu da bi ušao ovde - rekla je Miljana.

- Ne, ona je počela da me vređa, kunem ti se u decu, kačila me je po storijima. Vi ste počeli prvi. Jedini greh mi je za Anu i Tijanu, ja to ne mogu sebi da oprostim - rekao je Bebica.

- Znaš koliko te je volela...Veruj mi, ta žena je tebe toliko volela, da je mene pljuvala zbog tebe - rekla je Miljana.

- E, zato to mene pogodi i izrevoltira da budem najgori na svetu. To s novcem nema veze sa mnom - rekao je Bebica.

- Kaži mi, zašto si iz čista mira raskinuo sa mnom - rekla je Miljana.

- To sam rekao, to smo rešili i nema potrebe da pričamo o tome. Ja sam Mariju i Sinišu voleo, jedino što mi je krivo je zbog Tijane i Ane. Nijednu uvredu od mene ne bi dobila. Svaljujete na Đedovića, meni ništa nije trebalo - rekao je Macanović.

- Ti si Nenade vaćaroš, prevarant i malverzacijama se baviš, ti nikoga ne voliš - rekla je Miljana.

- Ja te doživljavam kao da nisi ovde, ne intresuje me ta tema...Ja ne mogu da ti pomognem, pomogao sam ti u pušionici i rekao sam ti da se maneš svega i da misliš na Željka - rekao je Bebica.

- Nisam glupa, ali sam...Ne mogu da pričam sa Đedovićem koji navija da se pomirimo Zola i ja - plakala je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić