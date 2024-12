Sa mnom provodi najmanje vremena: Sandra kivna na Luku, jer je zapostavio, obećala mu da neće dati drugu šansu njihovom odnosu! (VIDEO)

Neće mu oprostiti drugi put!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Naredni snimak prikazao je svađu Aleksandre Nikolić, Luke Vujovića i Sandre Obradović.

- Luka me je nazvao nebitnom, sad su mu svi bolji od mene. Sa mnom provodi najmanje vremena, a pričao je da sam mu prijatelj. Pričali smo jutros i pomirili smo se, ali ako se to ponovi, neću mu preći preko toga. Rekao mi je da pušim k, kao bio je pijan. Kakav je to izgovor - rekla je Sandra.

- Koga je stavio ispred tebe - pitala je Ivana.

- Ne znam, ali sedi tamo u pabu. Ja tu retko kad sedim - odgovorila je Sandra.

- Ako provodimo vreme zajedno, onda joj dajem lažnu nadu. Ja više ne znam - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković