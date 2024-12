Ja nju volim: Peja otvorio dušu nakon ljubavnog brodoloma sa Enom Čolić! (VIDEO)

Ovo smatra njihovim najvećim problemom!

Jovan Pejić Peja u pušionici otvorio je dušu Miljani Kulić o problemima koje ima sa Enom Čolić, zbog kojih je noćas došlo do njihovog raskida.

- Ona tebi treba da bude najlepša i najzgodnija - rekla je Miljana.

- Ja nju volim kao osobu. Nervira me je jer sam joj rekao da ide da šeta, jer mi stalno govori da je debela. Meni je žao, jer je ona dobar lik, ali to je kompleks. Imamo ga svi i to je normalno. Ja sam rekao da je Terza prevario Milicu jer je kompleks koji je hteo da bude sa misicom, pa je naj*bao. Taj kompleks nas sve ubija. Idem da spavam da se ne posvađamo, bolje da legnem tamo - dodao je Peja.

Autor: A. Nikolić