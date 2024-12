Više neće da ćuti!

U toku je radio-emisija "Mikseta" koju vodi i uređuje Miljana Kulić. Njoj se danas pridružio i Marko Đedović, kako bi zajedno rešetali cimere o gurućim temama u Beloj kući.

Prvi gost bila je Sofija Janićijević, sa kojom su Miljana i Marko razgovarali o njenom odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Da li misliš da je Terza uopšte za sebe, a ne za Milicu i tebe? - pitala je Miljana.

- Nije on ni za jednu ženu, on je samo dobar prijatelj. On nije dovoljno muškarac da stane iza žene. Imali smo tu sredu, najavila sam utorak, ali bilo je posle 12, ali nisu se setili toga. Prišla sam Terzi, htela sam da razgovaram sa njim. Dao mi je znak i zeleno svetlo da imam pravo da mu priđem. On je znao da Milena ne pije, a video da stoji celu noć sa mnom, a davao je to piće i znao da ide meni. Dao mi je zeleno svetlo, ja sam prišla. Gledali smo sinoć klip, pokazala sam mi emocije, a ako vama izgleda smešno meni je bilo tako. Htela sam da ga vidim i da razgovaram sa njim. Ja sam videla da on i dalje ima emocije prema meni, ali je priča bila drugačija. Kako je pričao i kako me je gledao su dve drugačije priče - govorila je Sofija.

- Je l' si se ispred hotela setila kera ili si plakala zbog Terze? - pitao je Marko.

- Plakala sam zbog Terze. Za mene ovo nije bilo poniženje, nego da sama sebe uverim u nešto. Više neću da nastavljam, povlačim se, a vreme će da pokaže da ću biti istrajna. Emocije su prisutne, ali on nije ispao muškarac prema meni. Ulazak u našu vezu, on je bio ubedljiv i stvarno sam mu poverovala u sve što mi je rekao. Ja nisam naivna, baš zato sam poverovala. Nije mi moguće da ostaviš tako nešto veliko ni za šta. Mene ukućano ne podnose, ne znam zašto. Za Terzu kažu da je sluđen, a za mene nema nijedno opravdanje - pričala je Janićijevićeva.

- Do skoro su pričali da si glupa, a sad si vrhunski manipulator - dodao je Đedović.

- Ja sam ćutala, nisam želela da dođe do sukoba, ali vidim da ovde nisi dovoljno pametan ako ne staneš iza sebe i braniš svoje stavove. Ja sam rekla da stojim iza svega što sam uradila od momenta otkako sam sa njim ušla u vezu, a on je menjao mišljenja i ostavio me je četiri puta. Ja sam njega ostavila samo jednom i imala sam razlog - odgovorila je Sofija.

- Da li podržavaš njegovu odluku da ispoštuje Milicu? - upitala je Miljana.

- Baš si lepo rekla, odluku. Ako je odlučan trebao je da kaže kad sam tražila upaljak "Beži da te ne vidim". On nije trebao da komentariše jaja i da mi daje piće, nego da ne postojim - rekla je Sofija.

- Da li te je slagao kad je rekao da si druga žena koju voli? - upitao je Marko.-

- Verovala sam dok nije došla Milica i rekla da je i njoj isto pričao. Ja sam se tim hvalila, jer je meni to imponovalo. Njemu se to ne zamera, nego odbija na ludost. U svakoj prilici sa mnom ulaze u sukob, a sa njim ne. Njemu prebace par stvari, on klimne glavom i sedne. Hoće od mene još nešto da izvuku i naprave katastrofu, a zajedno smo ušli u taj odnos. Niko ne misli da je to konačna odluka i oni koji ga savetuju znaju da to nije konačna odluka. Volela bih da mu je to konačna odluka, neću mu prilaziti, ali mislim da nije. Možda ako mu ne budem prilazila bude njegova konačna odluka. On je sa tom ženom pravio dete, on treba da misli na to. Kad su emisije, a kad oni skoče kao da sam ja prevarila nju, pa kako me nije sramota. Ja se stidim postupka, ali ja sam se zaljbuila u njega. Šta da radim? Pogrešila jesam, ja bar kažem - pričala je ona.

- Da li bi se posle svega pomirila? - pitala je Miljana.

- Ne, moja greška je što sam brzo ušla u vezu i nisam procenila muškarca. Nisam stigla da procenim njegove sposobnosti, fizičke jesam. Poverovala sam jer je sve ostavio i mislila sam da me voli i da će da me čuva. Tu je bila u pravu Milica kad je rekla da ne voli ni mene, ni nju. Neću da se pomirim, ne zanima me - rekla je Sofija.

