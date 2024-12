Iznela svoju procenu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditeljka Ana Radulović u studiju je ugostila Milica Veličković.

- Mnogo si pričala o Sofijinom prošlom životu, da li ste se Atmir i ti čuli nakon tvog izlaska - pitao je Darko.

- Nismo, drago mi je da se oglasio. Ja nisam potencirala na njenoj prošlosti, nego je poenta što se predstavljala lažno i mene pljuvala. Pošto je taj posao predstavila finim i dobrim, što onda nije priznala šta je. Drago mi je što je Atmir potvrdio sve. Njoj je nebitno da li je neko oženjen i da li čeka dete, nego je interesuje tema - rekla je Milica.

- Ona i dalje tvrdi da on nije oženjen, ali ako se ispostavi da jeste, rekla je da će ga čerečiti svaki put - rekao je Joca.

- Što bi čovek lagao? Mislim da njena majka to zna, čula sam da je bila u Tetovu - rekla je Veličkovićeva.

- Kad je bila planirana vaša svadba - pitala je Ana.

- On bi izašao u julu, a nama bi godišnjica bila u septembru, pa bi bilo tad. S moje strane je bila ljubav - kazala je Milica.

- Koliko si sigurna u njihovo pomirenje - pitao je Tanasijević.

- Ma biće, jer je on čovek bez karaktera. Nju boli uvo, ali ona bi to uradila, da napakosti meni. Pomiriće se do Nove godine - kazala je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković