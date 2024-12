To mu u ovom trenutku odgovara: Sofija uverena da Terza glumi hladnoću za Oskara, tvrdi da joj šalje tajne signale! (VIDEO)

Vidi kroz njegovu masku!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a večeras će novinari Darko Tanasijević ispred Pink.rs portala i Joca Novinar ispred Red portala, skinuti maske učesnicima ''Elite''. Darko je nastavio razgovor sa Sofijom Janićijević.

- Zbog čega Terza i dalje misli da si neiskrena i da igraš s njim - pitao je Darko.

- On je prikupio sve i napravio da sam ja jedini krivac. Nikad ne mogu da budem žrtva, jer sam dobrovoljno ušla u taj odnos. On to radi samo zato što mu to u ovom trenutku odgovara. Oboje smo krivi, zaljubili smo se i nismo razmišljali o posledicama. Ja njega ne krivim ni za šta, ali trebalo je da stane uz mene, kao muško - rekla je Sofija.

- Terza, šta ti je zaparali uši ovde - pitao je Darko.

- Sve lažno priča i pokušava da nešto lažno predstavi. Stao bih uz nju, da me nije lagala. Kao ja sam njoj davao neke znake - odgovorio je Terza.

- On je znao kome sipa piće na žurci, znao je da ide meni. Treći ono za ulje i jaja, a priča broj tri, rekla sam mu da mi da upaljač, pitala sam ga hoćeš da pušimo cigaru i rekao mi je da. Ako nije hteo nikakvu komunijaciju sa mnom, mogao je da kaže beži - ispričala je Sofija.

- Zašto smatraš da Terza ne bi bio sad iskren prema tebi - pitao je Tanasijević.

- Sad je isprogramiram, sve što bi rekao sad, kosilo bi se s njegovim pravim emocijama - kazala je Sofija.

- Pričaj šta si radila u Tetovu, znam kako se to tamo radi - rekao je Bora.

