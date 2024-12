Ena i Peja zaratili zbog Bakija: Sav prljav veš isplivao na površinu, posle ovog poteza nema nazad! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević dao je reč Jovanu Pejiću Peji kako bi progovorio o raskidu sa Enom Čolić,

- Pejo kako si večeras, da li si malo bolje? - upitao je Darko.

- Malo sam bolji, pričam sa Bakijem o nekim temama iz spoljnog sveta i onda skrenem misli. Jutros sam se osećao jako loše - rekao je Peja.

- Da li ti Ena znači? - upitao je Darko.

- Znači mi i ovde su emocije pojačane. Ja smatram da sam i ja pogrešio sa neke strane - rekao je Peja.

- Nije sa neke strane nego si ti prvi počeo. Vidim da ti je ispran mozak i da ne pričaš isto što i danas - rekla je Ena.

- Ja sam danas bio iskren i nije me sramota. Kao što sam rekao da verujem u to da me Ena voli i sve je to super - rekao je Peja.

- Sve je to super jer sam jednostavno šesta - rekla je Ena.

- Ja sam završio sa ljubavima ovde, mene je jedino Ena zanimala. Nije me sramota što sam joj izjavio ljubav, ali ne sviđa mi se što ona kaže: ''Ja ću da živim dok sebi budem lepa''. Ja sam moju devojku voleo najviše na svetu jer je bila obična, ako idemo u kafić, idemo bez šminke. Ja kad biram devojku za ženidbu, ja itekako biram da je volim. Mene je Ena privukla svojim šarmom i lepotom, ali zavoleo sam je jer ima čistu dušu. Rekao sam da treba da opere obraz zato što me ovde izdala i rekla je neke stvari - rekao je Peja.

- Tako se ponaša devojka koja ti je na šestom mestu - rekla je Ena.

- Ne može da se plati trenutak kada ja donosim mafine i želim da je zagrlim, a ona histeriše jer izgleda kao da izašla iz močvare - rekao je Peja.

- Najbitnije je kako izgledam, pa naravno. Neću da se vučem u bademantilu sa punđom na glavi - rekla je Ena.

- Ja nemam ništa protiv Kačavende, ali smatram da je trebala da stane uz svog prijatelja Luku. Ja ne želim da ona mene proda isto tako - rekao je Peja.

- Ja ne ratujem ničije ratove, ja nisam skakala na Kačavendu ni mene kad je vređala, a ne da skačem za Luku. Peja hoće da bude dobar dečko, a ja da nosim sve na svojim leđima. Ja sam mnogo dominantnija u ovom odnosu - rekla je Ena.

- Ja sam znao kakva je Ena od samog početka. Kakva je? Ona je jedna brižna devojka koja je što se tiče Peje uvek kako treba i pruža mu pažnja, svaka mu čast - rekao je Baki.

- Što si tako ironičan? - upitao je Darko.

- Setio sam se sad šta sam rekao. Rekao sam zato što kada je najgore, ona ga izda. Ona je njega prodala - rekao je Baki.

- Bitno je da ga Baki neće prodati. Baki nema osećaj da Peja ne treba da bude sa mnom u budžetu, ja nisam rekla da je Peja kockar, nego da će biti. Ako smo zaboravili, svaki put kad smo se posvađali ja ovde najveće moguće poniženje pretrpim do sad - rekla je Ena.

Autor: N.P.