Netrpeljivost dosegla vrhunac: Škatarić izneo sav prljav veš o Marku Zecu, stavio ga na stub srama! (VIDEO)

Šok!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Slađani Lazić Poršelini, kako bi dala sud o ovonedeljnim potrčcima Nenadu Ćubiću Ćubi i Marku Zecu.

- Zec mene nikada nije uvredio, ali mi se ne dopadaju njegove rasprave sa ženama, to mi je očajno. Drago mi je jer se pokajao za neke rasprave. Što se tiče Ćube, ne dopada mi se njegovo učešće. Samo ćuti, ja to ne volim. Bolje se bori za opstanak da obezbediš porodicu, a ne da ćutiš samo. Užasno mi je to što ti je Soni idol, znaš ga svega par nedelja. Šaljem Ćubu - kazala je Slađa.

- Mislim da je Ćuba pokvaren, to je činjenica. Ukrao je paklu cigareta - kazao je Škatarić.

- Ne, nisam ja ništa uzeo - kazao je Ćuba.

- Jesi. Ti si jedno smeće - istakao je Škatarić.

- Što se tiče Marka Zeca, nikako mi se dopada njegovo ponašanje prema ženama. Nikako ne mogu da verujem da postoje ljudi poput njega. On se uvaljuje u društvo često nekim ljudima - kazao je Škatarić.

- Blam me je to što ti ovo sad pričaš. Moj kum i ja možemo da izađemo gde želimo - istakao je Škatarić.

- Znamo i ti i ja ko je koliko potrošio i gde ko izlazi. Znaš i sam kakav si, s muškarcima tačno znaš kada treba da povučeš ručnu, ali ne i sa ženama. Niko te ne voli, ne znam nekog da mi je rekao da te voli i poštuje. Ipak ću da ostavim Zeca, eto - istakao je Škatarić.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.