Prijateljstvo učesnika "Elite" Luke Vujovića i Ene Čolić nedeljama unazad na klimavim je nogama, a čini se da je ove nedelje definitivno "pukla tikva"!

Naime, Ena je optužila Luku da joj se meša u vezu sa Jovanom Pejićem Pejom, što ga je izrevoltiralo, dok je Čolićevu, s druge strane, veoma pogodilo kada mu je za krsnu slavu stigla čestitka od majke Biljane Vujović, koja je pozdravila Aneli Ahmić, ali ne i nju. Odmah je počelo da se šuška zbog čega Lukina majka nije pozdravila njegovu prijateljicu iz spoljnjeg sveta, a kao šlag na tortu došlo je i to što su mnogi zaključili da je Ena zauzela stranu Milene Kačavende u njenom sukobu sa Lukom. Stefan Karić ju je optužio da je izdajnik, jer je govorkanja iz "donjeg doma" prenosila u "gornji", kojem pripada Kačavenda, a sada je svoj stav o svim turbulencijama u Beloj kući za Pink.rs iznela Lukina majka Biljana, naš poznati tekstopisac i scenarista.

Posle svega, smatra da Ena nije nikakav prijatelj njenom sinu.

- Sve što su rekli Luka i Karić, to je to. Pratim 24 časa na strimovima... Luka je od mene naučio da koristi te fraze. Pored takvih prijatelja, neprijatelji ti ne trebaju, to je sve što imam da kažem o Eni! Mislim da je jako nekorektna prema njemu, juče ga opet prozivala. Kada je bio kod kuće, nije završavao svoje obaveze jer ga je zvala njena rodbina, Aleksandrina... Video se i sa Osmanom Karićem, Peja ga je zvao da se vide... Ništa nije bilo do njega, oni su ga ljudi zvali. On, kakav je, srdačan, svima da pomogne, izađe u susret, a sada je ispao rijaliti igrač, fanatik, a on nikada nije gledao rijaliti, ja sam pre ulaska htela da mu objasnim ko je ko, ali nije želeo da me sluša - priča Biljana za Pink.rs i dodaje:

- Htela sam tom čestitkom da izazovem baš ovo što se desilo, da se raščisti šta treba... Da on shvati da tu nešto mora da ima, čim sam ja takvu čestitku poslala, jer ja to nikad ne bih uradila da nema ničega.

Posebno joj je zasmetalo to što je Ena u utorak uveče, tokom žurke, u kupatilu ogovarala Luku sa Milenom Kačavendom.

- Da sam mogla da probijem televizor tad, probila bih ga! Znam koliko Luka voli Enu, iako ne znam ni razlog. Jeste je upoznao na mestu gde treba da se poštuju, on ju je ispoštovao, a ona njega ne. Ja je ne znam, niti želim ikad da je upoznam, ne treba mi u životu, ali razočarana sam jer sam imala drugu sliku... Kada je on bio napolju, kukala je:"Samo moj brat Luka da mi dođe", delovalo je da mu je bila privržena, ali samo je delovalo. Očito da ona jednom dnevno mora da otpati, pa sad za čim, nije ni bitno - zaključuje Vujovićka.

Na pitanje zbog čega je Aneli pozdravila u pismu koje je poslala sinu, kaže:

- Aneli stvarno nikad nijednu ružnu reč za njega nije rekla. Možda bi i bili dobri prijatelji, bio bi uz nju kada je napada cela kuća, ne mislim kao emotivni partneri... A i zato što je protiv Kačavende. Prijatelj mog prijatelja je i moj prijatelj, isto tako i za neprijatelje važi.

Osvrnula se i na sinovljev sukob sa Kačavendom, te istakla da je Luka trebalo da bude još žešći.

- Rekla sam mu da gleda da se ne svađa sa njom, a ako bude baš morao, da gazi. Međutim, krenuo je i nije gazio, a trebalo je do kraja da gazi. Mora čovek da koristi taj rečnik koji će razumeti suprotstavljena strana. Ona je mnogo pogana na jeziku, Luka nije, ima granicu, on to ne može da prevali preko usana - rekla je Biljana za Pink.rs i prokomentarisala Lukin odnos sa Sandrom Obradović.

- Ona mu je baš privržena. Ima tu drskost u glasu, znam šta Luku iritira, a on iz poštovanja prema njoj neće da uđe u vezu sa njom, da je ne bi izblamirao itd... Gotivi je zaista, ali ona ga iziritira, nije to ta energija. Ne može na silu ništa.

Autor: Darko Tanasijević