Gastoz izazvao rat u Beloj kući: Surovim obraćanjem Teodori napravio karambol, Karić i Terza skočili kao opareni! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić ušla je u Belu kuću, u toku su "Nominacije", a nominovani učesnici su Teodora Delić i Luka Vujović.

- Što se tiče Luke, od početka sam ga prihvatio kao rođenog brata. Meni si ti super za rijaliti, bacaš fore. Super si ko lik, naš odnos je super. Ovo sa strane, kada si se vratio malo si promenio odnos. Povampirio si se malo. Jedino šta mogu da ti zamerim je ako si ti rekao ono za Aleksandrino dete, to je baš dno dna. Ako si ti neko iz afera "crni beli luk", to mi je katastrofa. Ružno je Bebici na oči to da se radi. Ne znam šta više da ti kažem, imam još jednu stvar da zamerim, to je svađa sa Kačevendom. Bio sam u početku na njenoj strani, sada su bara-bar. U afektu si rekao pred svima, sačekala te je napenalila i to je to. Ne znam šta je tu istina. Mislim da ne treba da se svađate u tim količinama. Dragi su mi oboje - rekao je Gastoz, pa nastavio.

- Što se tiče Teodore, znamo se. Ali jedna stvar mi neće nikad biti jasna, čovek koji te čuva kao malo vode na dlanu, sve je dao za tebe. Da ti njemu posle svega toga zamrtiš što ti je rekao u afektu za majku, a čovek koji te zove da te namesti drugaru dok si u vezi, ako je to normalno ja ne znam. Batali tu priču, čovek te namešta drugarima dok si u vezi. Nenad te čuva ovde, a ovaj te nudi po klubovima. Da ga ne voliš to nije istina. U principu na grubo sam rekao sve što sam imao. Priča ovde da imaš po*nić. Ološijada jedna. Teodora ovde za četiri meseca koliko smo ovde nije dozvolila da je neko pljuje, a njemu dozvoljava. Kao da je drži u šaci, meni je to užasno. Ako sam u pravu, žao mi je što te drži kao taoca - rekao je Gastoz.

- Čekao sam Galeta da kaže ovako nešto. Kažem da Teodora nije imala ništa sa Terzom. Hteo sam da kažem da je Gastoz mogao da se igra ovde sa mnom i Teodorom - rekao je Bebica.

- Ovo namerno radim zbog Todore, da bih je odvojio od tebe. Ti si smeće jedno - rekao je Terza, Bebici.

- Terza je covek za poželeti kao prijatelja. Smeće jedno. Ti si ovca jedna, na tebe i treba da se derem ti za to i služiš - rekao je Gastoz.

Gastoz je odlučio da nominuje Teodoru.

