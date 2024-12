Nemilosrdna Kačevenda trese Belu kuću uvredama, Luka i Teodora zanemeli od šoka! (VIDEO)

Sve se trese od uvreda!

U Eliti su u toku "Nominacije". Luka Vujović i Teodora Delić su nominovani učesnici. Milena Kačevenda je sledeća dobila reč.

- Što se mene lično tiče mogao si da budeš zanimljiv rijaliti učesnik. Što se tiče našeg odnosa, u početku je bio korektan. Nisam te nikad ogovarala, a i sve što sam rekla mislim i stojim iza toga. Stvari koje sam ti u hodu govorila, radila sam to iz najbolje namere. Neću ispričati nista što si mi rekao. Kada si se vratio, nisi imao stav nikakav. Onoi što je simpomatično za tebe, kada si u svađi ne slušaš, nego uveličaš. Lupetaš stari koje se tebe ne tiču. Ti i ja nismo imali sukob. Kada sam ja komentarisala Enu, uradila sam to na svoj način. Tada smo imali raspravu, to nije bila svađa. Ti si meni za Enu pričao da ste prijatelji i da imaš potrebu da je braniš - rekla je Kačevenda.

Komentarisaću bilo koga, kako ja hoću. Nakon tvog povratka, neću saznati nikad zbog čega si mi rekao priču za Aleksandrino dete. Uvredio si me dva puta direktno, stavio si me u koš sa Marinkovićem, a on te je diskvalifikovao. Navela sam te za izdajicu. U pušioni si meni rekao ko me je pozdravio, i šta su ti rekli za mene. Rekao si da se tako brani prijatelj, kada je u pitanju Aleksandra, a istu to noć sam bila drukara i cinkara. Kada sam ti rekla da može mama da ti se s*gne, rekla sam to jer sam i ja nečija majka. Toliko o tvojim kodeksima. Ako pričamo o stavu, pokazao si mi sa Ivanom i Aneli. Uvrede koje sam ti uputila, upustila sam jer si me napao, a ja se tako branim. Ni u jednom momentu nisi pokušao da mi priđeš da se izviniš. Nisi imao potrebu. Na kraju dana posle svega, prošao si pored mene i rekao " Ti separeušo, je*acu ti mamu kada izađemo" - rekla je Milena.

- Nikada tako nešto nisam izgovorio. Imam razlog zašto nikad nikom nisam opsovao majku - rekao je Luka.

- Evo reći ću ti, nemam nikakvo mišljenje prema tebi. Nemaš stav. Uložiti pola milion na Zlatiboru, pa doći u rijaliti, meni ta priča ne pije vodu. Ti za moj pojam jesi jedna pi*kica. Za moj pojam si miš, beskarakteran, ljigavac. I naš odnos se nikad neće promeniti - rekla je Kačevenda, pa nastavila:

- Mi nismo imale sukob, dok ja nisam počela da komentarišem tvoje postupke. Okarekterisala sam te svakako kao i ti mene. Pokazala asi ovde da nikome nisi drug, to si pokazala i sa Milicom i Sofijom. Toliko si čvrsta u svojim stavovima kada te Bebica uvredi, a nisi uopšte kada te vređaju Munja i Terza. Meni je bolesno što je tebe Bebica puštao da ideš po klasama, sa Munjom. Pa sada kada priča ovde gluposti, ima pravo. Uvredila si me i sada ću te gaziti. Nisi sposobna da se boriš ovde. Tvoje emocije prema Nenadu su posebno jasne, čista nula. Ne znam od ova dva slučaja, šaljem Luku.

- Za sebe prvo želim da se izvinim njenoj porodici i sinovima. Sada nije ni bitno ko je prvi počeo - rekao je Luka.

Autor: K.K.