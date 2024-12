Ne sumnjam u njega, nek pričaju svaki dan da smo fejk: Anđela cveta u ljubavi s Gastozom, nikad sigurna u njega, pa oplela po Eni i Luki (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da vide turbulencije između Ene Čolić i Jovana Pejića Peje, voditelj Darko Tanasijević započeo je razgovor sa Anđelom Đuričić.

- Jako brzo mi je prošlo, mnogo mi je lepo bilo ovih dva meseca, pa i sada. Sve mi je drugačije sa njim, simbolično mi je tih dva meseca. Prvo niko nije znao, pa smo se krili, pa onda kada smo shvatili da ste nas vi provalili, pa onda prećutni dogovor, pa onda ukućani kada su saznali, vidi se sujeta - rekla je Anđela, a onda je progovorila o promenama koje uočava na sebi, ali i u Gastozu:

- Kada sam to tražila od njega, kada sam mu sugerisala da neke stvari mora da promeni, on nije želeo da prihvati i nije video to na taj način. Rekla sam: "Što se men tiče, gradi odnose kako misliš da treba" i onda se opekao kod određenih ljudi i ništa mi nije rekao, bukvalno kaže: "Neću, ne može..." Ja sam pokušala da mu sugerišem, ali nisam uspela, tada sam to radila i nikada više! Ne može moj neprijatelj ili neko ko nas ne gotivi da imaju iste tretmane u odnosu prema njima i oni s kojima pijem kafu. Danas za tu mašinicu, nisam znala šta se desilo, zaista sam se iznenadila - rekla je Đuričićeva.

- Pojedini učesnici kažu da ste fejk, da ćeš biti iskorišćena strana. Da li te te rečenice uznemire ili si totalno čista i sigurna u njega - pitao je Darko.

- Jesam, baš sam čista i sigurna u njega, imam poverenja, ne sumnjam u njega. Meni je simpatično kada mi kažu da smo fejk, jer sve smo, samo nismo fejk. Zamisli da nemamo raspravu?! Mora nešto da se desi, da postoji neka trzavica. Mene pojede i kada prećutim, onda biram da odmah raspravimo. Ako je to najviše što mogu da kažu, da smo fejk, nek pričaju svaki dan - rekla je Anđela, a onda se osvrnula na šuškanja da je Gastoz bio sa Teodorom Delić:

- Ja sve znam, zaista je onako kako je on rekao. O svemu smo pričali, kao što on za mene zna apsolutno sve - rekla je Anđela.

- Raspad "La familia" klana, kako komentarišeš sve češće svađe Ene i Luke - pitao je Tanasijević.

- Oni su 50/50. Jeste malo kvarno da to pita pred drugaricom, ali jeste kvarno da kada Luka priča sa Milenom, ti kao prijatelj treba da zauzmeš stav, ne treba da se svađaš sa Milenom, pa ti sa strane mu reci: "Alo, što si slagao?" i tako dalje...Mislim da su se oboje ogrešili jedno o drugo, mislim da nije bilo toliko čvrsto to čim oni kreću da se vređaju - rekla je Anđela.

Autor: Nikola Žugić