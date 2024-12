To je jedna stara opa*dara: Aneli nikad žešće nagazila Kačavendu i Sofiju, nije štedela ni Enu Čolić: Ljubomorna je... (VIDEO)

Haos!

Nakon odgledanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da vide brutalnu svađu Sofije Janićijević i Aneli Ahmić, kao i svađu Uroša Stanića i Aneli sa Miljanom Kulić i Sofijom, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Ahmićevom.

- Sofija i Terza, taj sukob između tebe i Sofije je baš eskalirao - pitao je Darko.

- Prevrnula sam u petak, slušala sam dva, tri dana u kući, gledam preokret mišljenja, Milena koja podržava Sofiju, gura je Terzi, totalno sam odlepila. Odlepila sam zbog Sofijinog ponašanja, katastrofalno mi je njeno ponašanje, nema žena empatije, spremna je na sve. Terza je najgori, pa je najgori, najveći krivac je svega. Nije da imam ja pik na nju, ja samo realno komentarišem. Ja sam ovih dana videla da Terza hoće da pobegne od nje, da li je voli ili ne voli, to je njegov problem. Ako je ne voli, onda je nije ni voleo, da se ogradio od nje, ogradio se, ali mi se njeni postupci ne sviđaju. Ona ga vuče natrag, manipuliše i iskreno Darko, ne mogu da je vidim. Kada je vidim u prolazu, ja se naježim. Ja sedim preko puta nje i vidim sve što ona radi. Podržavam to što on želi da vidi svoje dete. Evo mene prevari muž, ja verujem da je Milici negde drago, možda govori da je ne intresuje, ali joj je drago da vidi promenu i lakše joj je da je ne gleda pored njega. Sofija mi je najodvratnija, ne mogu očima da je gledam - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš ulogu Milene Kačavende u odnosu sa Sofijom i Terzom - pitao je Tanasijević.

- To je najgora moguća osoba, ona to radi jer mrzi Milicu, ćutala je kada je Milica ovde došla trudna, namerno hoće Sofiju da gurne Terzi, da joj nanese još veću bol. Milena Kačavenda koja ima majčinski instikti, žena koja je rodila i odgojila dvoje dece, takav stav ima?! Stara opajdara, ne znam šta da kažem - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš to što je pukla "La Familia", u to si negde upletena i ti zbog čestitke Lukine majke - pitao je Darko.

- Pukla je naravno, Ena je pokvarena osoba, mogu da pričaju šta hoće. Ona jedva dočeka da se ja negde spomenem. Slikamo se grupno i ona govori kao: "Hajde stani tu", neće pored mene da stane. Ja nju bolim od početka, ona meni kaže: "Kakvu ti figuru imaš", zato ona meni nije inspirativna da se svađam, ona je meni na nivou deteta...Ima tu neki pik na mene, Mateja, Peja, Luka. Ne sviđaju joj se moje jagodice - rekla je Aneli.

- Da li je kap koja je prelila čašu među vama je ta čestitka Lukine mame, koja te je pozdravila - pitao je DArko.

- Da, ostala sam u šoku, otkud ja?! Lepo je kada te neko pozdravi, njegova mama je videla da ja Luku ne smatram debilom, gotivim ga. Ja ću sa Lukom uvek biti u korektnim odnosima, to je negde dodatno uzrujalo. Danas je opet vređala Luku, non stop ga vređa, Milena ga je napala jer je sa mnom na žurki igrao i pio celu noć, videla sam kako Milena gleda i to joj smeta. Primetila sam da je Milena zaratila sa kim god je od žena Luka bio u dodirnoj tački - rekla je Aneli.

- Šta se dešava između tebe i Gastoza - pitao je voditelj.

- Ja njih zezam po kući za to prvo mesto, imam pravo da to govorim jer mi non stop govore da sam žrtva. Gastoz ima veliki animozitet prema meni, to traje odavno. Mene su počeli da ponižavaju više, ima animozitet prema meni, svaki put kada se ja podignem, on doda nešto za mene. Druga stvar, opterećen je tim "žrtva", kad god nešto izlažem, on mi dobacuje, dok s Anđeline strane to ne doživljavam. Jako je sujetan i ljubomoran, čak i kada su Ena i Peja bili u temi - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić