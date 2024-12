Haos u najavi?!

Posle odgledanog priloga u kom su gledaoci imali priliku da vide odnos Aleks Nikolić i Ivana Marinkovića, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Ivanom.

- Nije frka, ali raskinuli smo. Ne zezam te. Nema neki poseban razlog, ona mi je to nekako saopštila, kao da ne može, znaš, koleba se. Nisu u pitanju njene emocije, već neko nepoverenje u mene, moje postupke eventualno, za mene su to moji izgovori. Već dva, tri sata traje to, sada je i zvanično. Što se tiče ega i tog pritiska, mislim da ima udela, ali kako se bliži Nova godina, kao da hoće da bude u lošoj situaciji po nju, ali joj je ipak to sigurica - rekao je Ivan.

- Šta će joj siguran odnos koji je loš - pitao je Darko.

- Znam, u pravu si. Očigledno nije toliko jaka koliko se predstavlja. Ja sam bio u nekom lošem odnosu, znao sam da je loš, ali kada se desi ova situacija, ja to gledam sudbinski. Mislim da se to desilo s razlogom, ja sam joj i rekao da će sa mnom da ti cvetaju ruže, ali očigledno nije jaka - rekao je Ivan.

- Šta si poručio njenom bivšem dečku - pitao je Darko.

- Nisam mu direktno poručio, ali bih se ja vratio ženi. Verujem da postoji mogućnost da uleti ovde, da dođe da se bori za nju. Otvara mi sve mogućnost, jer kada god smo kao prekidali, ja sam znao da to nije to, ali mi sada mnogo stvari dolazi u obzir. Sad sam joj to i rekao, da, osećam se iskorišćenim, jer vidim da su moje emocije čiste. Stekao sam naviku. Kad god sam je pitao o njenim emocijama prema meni, ona je meni rekla: "Ja sam žena, ne moram valjda da ti pričam", dala si mi do znanja da imaš emocije i sada se ona pravda meni i kao: "Moje ipak nisu tolike kao tvoje". Ja sam joj rekao da sve što kaže su izgovori, moraću da donesem neki svoj zaključak da bi meni bilo lakše u glavi. I šta sad?! Nemam pojma - rekao je Marinković.

- Ti i Aleks ste raskinuli istog dana kada je pukla tikva između pirata i Jelene - rekao je Darko.

- Ali nisam ja raskinuo. Samo je Sandra čula da ste raskinuli. Ispada tako i sada šta god da se desi, neko će da kaže da se nadmećemo. Čuo sam za njihov raskid, Jelena ne može da izdrži da ne bude sa njim, čovek je izvređao najstrašnije, rekao joj je: "seoska džukelo, seoska klošarko". Ona mora da ostane u tom odnosu, da se ne izblamira - rekao je Ivan.

- Je l' je voliš i dalje - pitao je voditelj.

- Je l' si normalan?! Naravno da ne. Više nemam ni tu potrebu, izbegavam da bilo šta. Imao sam potrebu i da se svađam dok sam imao emociju - rekao je Marinković.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić