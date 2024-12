Karambol u Eliti: Miljana uvredama demolira Sofiju, Terza našao način da je zaštiti! (VIDEO)

Odao se!

Takmčari "Elite" danas glasaju za takmičara koji gura nos gde mu nije mesto. Ovonedeljni vođa Borislav Terzić Terza dao je reč Sofiji Janićijević.

- Prvo mesto je Uroš Stanić, mislim da ne postoji veći smarač u kući. Zna ili ne zna, a priča sve i svašta o svakome, a kad mu se uzvrati nekom merom u rangu sa njegovim prozivanjem onda mu je teško, pa me osuđuje što mu spomenem majku. Žao mi je što sam spomenula ženu, javno se izvinjavam što sam mu izgovorila takve reči za vas. Drugo mesto Aneli, ne smeta mi da me komentariše, nego kad glumi žrtvu. Ima greške, a skače kao budaletina ovde. Treće mesto Miljana koja hoće da nametno da se meni moj dečko nije svideo - govorila je Sofija.

- Nasmej se i pokaži osmeh od milion dolara - dodala je Miljana.

- Ubeđuje me da je on ružan i da bi me bilo sramota da izađem sa njim. Ja sam 100 puta rekla da je on za mene najlepši i najbolji, možda joj je žao što nije mogla da bude sa njim. Ja bih da pozdravim Tetovo, ljubim vas - dodala je Janićijevićeva.

- Tvoja dela i nedela smo svi videli, ti nemaš empatiju prema ženi, a da ne pričamo o trudnoj ženi. Sad bi dobila nulu da si uradila prvi dan ono što si uradila. Ispiraš mozak naciji, a znaš kad ćeš da budeš žrtva? Morbidna si - pričala je Miljana.

- Sledeći put ćeš na strimu da pričaš - umešao se Terza.

- Braniš Sofiju, onda nemoj da pričaš kako to radiš. Evo, odbranio te je Terza indirektno - rekla je Kulićeva.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić