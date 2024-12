KUKU, LELE! Ivan dao svoj sud o Aleksandrinoj KRUNI kao NAJPERFIDNIJE učesnice 'Elite' (VIDEO)

Šok!

Voditelj Milan Milošević saopštio je učesnicima "Elite" da je odlukom glasova publike, prvo mesto kao najperfidnije osobe u rijalitiju, pripalo Aleksandri Nikolić, što je prokomentarisala Sofija Janićijević.

- Au, šta sve radi. Zato što je sve pričala od početka nameće meni neku priču, upoređuje me sa njom. Njen život je bio buran, to je sama predstavila, moj nije. Jesam radila posao sličan njenom, ali sam ga radila mesec dana. Perfidna je u odnosu sa Ivanom - rekla je Sofija.

- Ovde smo bili mišljenja da je ona imala emocije kada je bio taj zadatak, kada je govorila da nemamo pojma i vezu sa tim, možda su gledaoci poslagali da je na perfidan način htela to da prikrije - rekao je Luka.

- Perfidno je provlačila to da neće biti majka, abortuse, pa je pokazala pre neki dan da je nasilnica - rekao je Rajačić.

- Ako smo malo pre rekli da su Anelini bili za Mateju, ko je sada za Aleksandru?! Valjda narod vidi šta se dešava. Svi ljudi i isti ljudi glasaju i vide ko je loš, a ko dobar - rekao je Mića.

- Nije neprijatno. Ja verujem ovoj ekipici ljudi ovde. Nema veze sa zadatkom, jer je to onda zakasnela reakcija. Ja verujem da ovo ima veze sa nekim svežim situacijama, to je sigurno, mene to baš zanima - rekao je Ivan.

- Ne mislim za sebe da sam perfidna. Ja sam bila najiskrenija, ali ne smatram sebe perfidnom - rekla je Aleksandra.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić