Sinoć je Veliki sef, kao i svakog utorka održao žurku za učesnike "Elite". Za neverovatan provod bio je zadužen Dj Neba.

Odmah na početku veceri Borislav Tezić Terza i Ivan Marinković ugrabili su nekoliko minuta da opletu po Teodori Delić. 

Na samom početku zurke, učesnici su oprobali svoju sreću u kazinu. Ivan Marinković, Stefan Karić i Luka Vujović sve vreme su se nadali da će dobiti novac kako bi mogli sebe da počaste sa više pića. Kako je to izgledalo pogledajte klikom OVDE.

Ena Čolić koristi svaki slobodan momenat da isprovocira Jovana Pejića Peju. Tako je bilo i ovog put, ona je od Uroša Rajačića trazila da joj iskomentariše haljinu, na šta je on, ostao i te kako suzdržan. Sve se to dešavalo na putu ka kazinu, a Urosu i Eni je društvo pravila i Slađa Poršelina.

- Da li smeš? Ništa ne komentarišeš moju haljinu - rekla je Ena.

- Pa nisi mi devojka - dodao je Rajačić.

Sofija Janićijević se bacila na sređivanje za večerašnju žurku. Ona je poslednja ostala u spavaćoj sobi kako bi svoju frizuru i šminku dovela do savršenstva. Na sve načine pokušava da privuče pažnju Borislava Terzića Terze.

Ivan Marinković odlepio je za svojom devojkom Aleksandrom Nikolić. Oni su se fantastično provodili na žurki, a Aleksandrin vrući ples, Ivan je ispratio do poslednjeg detalja.

Sinoć se sklopilo i dugo očekivano prijateljstvo između Ene Čolić i Milene Kačevende. Ena je od početka isticala kako gotivi Milenu, dok Kačevenda nije delila to mišljenje. One su uspele da izglade odnose.

Alelsandra Nikolić i Sofija Janićijević sklopile su dogovor da razmenjuju garderobu, iako nisu u dobrim odnosima.

Uroš Rajačić pokušao je da pomiri stare drugare Matiju Matijevića i Milenu Kačevendu.

Milena je prišla šanku kako bi uzela piće, a tamo su je dočekli Rajačić i Mateja. Uroš je sve vreme govorio o svom odnosu sa Milenom:

- Mi smo se hejtovali, gotivili, hejtovali, ali se gotivimo baš - rekao je Uroš i dao Mileni Matejino pivo.- Šta joj daješ moje pivo - upitao je Mateja.- Što je naše to je njeno - rekao je Uroš- Ma beži bre budalo - rekla je Milena.

Slađa Poršelina se u jednom momentu latila mikrofona, pa sve prisutne podigla na noge, a atmosferu dovela do tačke ključanja. Ona je zapevala numeru svoje imenjakinje, Slađe Delibašić "Baš to". Tom prilikom iskoristila je momentat da pozdravi Anitu i Anđela, očigledno ne znajući da par više nije u emotivoj vezi.

Uroš Rajačić u jedno momentu žurke, dokazao je da stara ljubav zaborava nema, pa Milenu Kačevendu proglasio najboljom babom Elite8.

Tokom žurke Nenad Marinković Gasotoz je pozivao cimere kako bi pevali pesme, te se nakon Slađe Poršeline popeo Uroš Stanić.

On je zapevao pesmu za svog rijaliti tatu Marka Janjuševića Janjuša. Aneli je dok je to slušala, svo vreme skretala pogled i gutala knedle. A kako je to izgledalo pogledajte klikom OVDE!

Ana Nikolić je sledeća učesnica koja se latila mikrofona. Pa otpevala pesmu, i tom prilikom napravila šalu na svoj račun. Numera Ksenije Pajčin "Pica" nasmejala je sve pristune.

Danilo Dača Virijević odlučio je da se opusti, on je celu noć uživao u pesmi i alkoholu. Nije se nadao da će pijan odati sebe. Iz njega je isplivala ljubomora prema cimeru Matiji Matijeviću, koju on nikako nije mogao da sakrije.

- Od sad samo branim Miljanu Kulić jer mi je dala punu čašu vina. Imaš li pivo? Što pričam sa tobom? Pričam samo sa onima koji imaju pivo - govorio je Dačo.- Sad mi reci pravo mišljenje o meni - rekao je Gruja.- Dobar si čovek, ali grešiš... Sofi celo vreme igra sa Matejom, sa mnom je bila zbog rijalitija, a sve vreme joj sve viđao Mateja i onaj što si ti bila sa njim (Rajačić) - poručio je Virijević.

I pored brojnih sukoba, Ena Čolić i Anđela Đuričić odlučile su da sklope primirje. Njih dve su se bacile na potragu za pivom, a posrećilo im se kod Marka Đedovića.

Nevolje u raju stvorile su se kod Stefana Korde i Ane Nikolić, on je njoj zamerio njeno ponašanje na žurki.

-Dosta mi je više tog ponašanja, i toga koga ti gledaš - govorio je Korda. -Ponovo utorak i ti ponovo isto radiš - rekla je Ana.- Nisam ja došao na televiziju da mi to radiš, pratim te sve vreme - govorio je Korda.

Miljana Kulić odlučila je da preboli svog bivšeg dečka Zolu, i nađe novog dečka. Ona je sa Matejom Matijevićem i Markom Đedovićem otisla do Rajskog vrta, pa drvencetu predložili plan o raspisivanju konkursa.

- Došli smo da nađemo Miljani ljubav života jer nema sreće - poručio je Mateja.- Sećamo se da smo jedna godine pravili audiciju, želimo da ti raspišeš konkurs i da Miljani izaberemo najboljeg i da je udamo - govorio je Marko.- Hoću da se zove "Ja imam talenat za Miljanu Kulić" - dodala je ona i otkrila da je već smislila i ko će biti u stručnom žiriju.

Uroš Rajačić na sve načine pokušavao je da se pomiri sa svojom bivšom devojkom Jelenom Ilić. - Jelena ja sam izabrao tebe, ne njih - govorio je Uroš.- Idi ti bleji sa mojim neprijateljima - govorila je Jelena.- Mene niko ne zanima, mene zanimaš samo ti - rekao je Uroš i privukao Jelenu sebi. -Ostavi me na miru - rekla je Jelena.

Danilo Dačo Virijević cele noći ljubomorisao je na Mateju Matijevića jer je uveren da je njegova bivša devojka Sofi Tikačenko bacila oko na njega.

- Je l' misliš da se njoj sviđa Mateja? - pitao je Dačo.- Lep je muškarac, ali mislim da joj se ti sviđaš - rekao je Peja.

Miljana Kulić u jednom momentu prišla je Ivanu Marinkoviću i Aleksandri Nikolić, pa na sve načine pokušala da ih isprovocira. Peckala je Ivana provokacijama koje su se odnosile na Aleksandrinu prošlost iz Tetova.

- Ona ide kod mene u Beograd - poručio je Ivan.- Pa da, opalila te kriza srednjih godina... U Ivanovom srcu Tetovo još uvek pleše - govorila je Kulićeva.

Jovan Pejić Peja i Ena Čolić, celu noć su pokušavali da reše svoje ljubavne probleme. Peja je prvi napravio korak i prišao Eni, pa joj objasio da je ona njemu uvek prva.

- Ti si meni prva i shvati to - rekao je Peja.- A kako ti je u izolaciji - upoala je Ena.- Kada tebe nema nikako - rekao je Peja.

Aneli Ahmić i Ena Čolić opet su našle priliku da jedna drugu počaste gnusnim uvredama. Ena ovog puta baš nije imala milosti, pa na račun Ahmićeve iznela brutalne optužbe.

- Orgijate zajedno, k*raju vas dok ti š?baš - rekla je Ena.- Je l' i to tvrdiš? - pitala je Aneli.

Aneli Ahmić poslala je iz Rajskog vrta specijalnu poruku svojoj sestri. Ona je otvorila dušu u Rajskom vrtu Drvetu i priznala koliko joj teško padaju sukobi u Beloj kući, zbog kojih je odlučila da poruči porodici da joj ne dolaze u posetu za Novu godinu.

- Prošle godine kad sam došla kući napale su me mama i Sita jer se nisam branila. Ja neću, sa tim nemam ništa. Drvo, istinski te molim da mi Nora ovde ne dolazi, ni mama, ni sestra. Bolje mi je da ih ne vidim i da se strpim nego da dođu među ljude koji me non stop vređaju. Prenesi im poruku da mi ne dolaze ovde, jer ću haos da napravim - govorila je Aneli.

Dok je Aneli prolivala reku suza u Rajskom vrtu, Eni Čolić cvetale su ruže. Ona se susrela sa Pejom u kazinu, što je on to iskoristio kao idealan trenutak da joj pokaže svoja osećanja, i otkrije joj da ne može bez nje. Tom prilikom je i pozvao da mu se pridruži u izolaciji.

Aneli nakon isplakane reke suza, zarežala je na Nenada Marinkovića Gastoza. Naime, Gastoz i Anđela odlučili su da Ahmićevu počaste čašom vina. Ona je u jednom momentu pomisila da su joj njih dvoje podvalili sok, pa ih je napala.

Nenad Marinković Gastoz ispitivao je Danila Dača Virijevića o ljubavnim jadima sa Sofijom Tikačenko.

- Šta je uradila Sofi? - pitao je Gastoz.- Je l' si video da igra sa lažnim tetovažama? Ona se meni stvarno svidela, nije da sam se zaljubio. Lepa, zgodna, dobro sad je kao podgojeni tigar. Da li ona misli da je na mogu da uradim tetovaže za 200 evra? - govorio je Dačo.

Anđela Đuričić upala je u pušionicu i prekinula njihov razgovor. Ona nije krila da joj smeta što je u Gastozovom društvu Sofija Janićijević, nakon čega je svom dečku sela u krilo i nastavila razgovor sa Dačom.

U gluvo doba noći palo je pomirenje, Jovana Pejića Peje i Ene Čolić. Ona se nakon pomirenja nije odvajala od njega, pridružila mu se i dok se tuširao, pa prokomentarisala njegovu muškost.

- Večeras sapavamo zajedno - rekla je Ena.

Nevolja u raju stvorila se i u vezi Nenada Marinkovića Gastoza i Anđele Đuričić. Gastoz se naljutio na nju do mere da ne želi da je vidi, a ona je brže bolje odlučila da svoje muke podeli sa nekim. Tom prilikom je našla Sandru, pa joj ispričala detalje svađe.

- Ne želim da se blamiram, to durenje samo njemu loše radi. On je sam sa sobom prebacio, ide kao utvara. Ja sam ušla na žurku, on je bio kod vas i znaš šta mi se nije dopalo (Sofija), došao je zagrlio me je, ja sam posle minut rekla da je sve okej i da ga zagrlim. On nije hteo i kaže da sam ja, a nisam - pričala je Anđela.

Nakon toga, Anđela je na sve načine pokušavala da spusti loptu sa Nenadom, što joj je i pošlo za rukom.

Ena je pogazila svoju reč, pa se nakon žurke uselila u izolaciju kod Aneli Ahmić i Jovana Pejića Peje. I ako je rekla da to toga neće doći, ona je pogazila svoje reči, i nije mogla da odoli Peji.

Oni su nakon Eninog useljenja, prepustili strastima, pa zatresli sve zidove izolacije. Njihovu vrelu akciju, prekinula je Aneli.

U spavaćoj sobi, Kačevenda i Stefan Karić stavili su Branku Knežević na težak test. Naime, oni su Branku testirali kroz različite vežbe na sve moguće načine, a ona je davala sve od sebe da ispuni to kako treba, a kad joj nije polazilo za rukom svojim reakcijama izazvala je smehotres u spavaćoj sobi.

Tokom večere i pred spavanje Anđela i Gastoz progovorili su o aktuelnim temama. Oni su se u jednom momentu dotakli teme Ivana Marinkovića, pa dali svoj žestok sud.

- Svaka ti čast na reakciji... 50 ljudi se zabavljalo, samo on ima negativnu reakciju. On sabotira onu devojku, koja je svaku žurku kidala. Ja otkad sam sa tobom sve sam slobodnija. Koji je to uticaj osobe pored koje si, pored koga ko propada, a pored koga ko cveta - govorila je Anđela.

U kasnim večernjim satima došlo je do sukoba između Jordanke Denčić i Milene Kačavende, a u njihov sukob se umešao i Uroš Stanić. One su se počastile žestokim uvredama.

