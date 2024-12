Ona i jeste za iskorišćavanje: Mateja i Uroš počastili jedan drugog žestokim uvredama, dotakli se Aneli, pa ni nju nisu poštedeli! (VIDEO)

Haos!

Novi sukob u fabrici nastao je između Uroša Stanića i Mateje Matijevića. Uroš je napao Mateju kako ne radi ništa, na šta je on skočio kao oparen. Jedan drugog obasipali su žestokim pretnjama i uvredama. U jednom momentu su se dotakli i Aneli Ahmić, za koju je Mateja rekao da ona i jeste za iskorišćavanje.

- Da nema Aneli, bio bi nebitan - rekao je Uroš.

- Jeste. Iskorišćavam Aneli, najbolje da ću da budem sa takvom devojkom - rekao je Mateja.

- Nasilniče jedan, Mateja ti si jedan fićfirić - rekao je Uroš.

- Možeš da napadaš samo žene, mene i Aneli jadnu koju iskorišćavaš -rekao je Uroš.

- Psihički me maltretiraš po ceo dan ovde, ideš i provociraš me non stop - rekao je Mateja.

- Ni jednom te nisam opsovao ni uvredio - rekao je Uroš.

- Pa to nije provokacija, glupane jedan - rekao je Mateja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: K.K.