Lepi Mića progovorio o planovima u sledećoj godini, osvrnuo na Kačevendu i Uroša, pa otkrio da je siguran da igraju igru! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U Beloj kući u toku je radio "Amnezija". Voditelji Borislav Terzić Terza i Danijel Dujković Munjez ugostili su Lepog Miću. On je sa njima prokomentarisao aktuelne teme u "Eliti".

Dotaka se čuvenog pomirenja Uroša Rajačića i Milene Kačevende.

- Bilo je nekih druženja koja ja ne mogu da razumem. Žurka kao žurka je bila okej. To između Rajačića i Kačevende nije ništa novo. Oni se takmiče kada se vređaju, i kada su dobri. Ne vidim neke emocije između njih. To je takmičenje ko će koga više da ponizi. To je sve njihova igra - rekao je Mića.

- Da li osećaš euforiju oko praznika? - pitali su Miću.

- Imam svoju novu godinu koju slavim na svoj način. Ne slavim ovu ništa specijalno - rekao je Mića.

- Da li žališ za nečim u 2024. godini? - pitao je Munjez.

- Ne, nisam ja čovek koji žali ni sa čim - rekao je Mića.

Autor: K.K.