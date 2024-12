Tenzija dosegla vrhunac: Teodora otkrila da ju je Bebica razočarao do srži, on prebledeo, pa osmehom pokušao da sakrije bes! (VIDEO)

Šok!

Učesnici igraju igricu ''Među nama''. Voditelj Darko Tanasijević je otkrio učesnicima da će izvačiti papiriće, te će odgovarati na pitanja, koja imaju za svhehu da približe njih kao ličnost njihovim cimerima i gledaocima. Naredna je bila Ana Nikolić.

- Šta nikako ne želiš da uradiš? - glasilo je pitanje.

- Da pogrešim prema Kordi. Zajedno smo, ali je ovaj odnos sad malo turbulentan. Rekao mi je da mi neće dati mira ukoliko raskinemo. Nadam se da nećemo raskinuti, ali videćemo - kazala je Ana.

- Najgori dejt na kom si bio? - glasilo je pitanje.

- Izašao sam s nekom devojkom, a želeo sam što pre da dođem kući. Drug mi je pokazao sliku nje, ja sam video da je lepa, ali kad sam je video uživao, nije bilo tako - kazao je Luka.

- Koje je tvoje najveće razičaranje? - glasilo je pitanje.

- Bebica. Momenat kad mi je vređao majku - kazala je Teodora.

- San za koji sumnjaš da ćeš ga teško ostvariti? - glasilo je pitanje.

- Želeo sam da budem viši, ali sam shvatio da od toga nema ništa, sad je kasno - kazao je Dača.

- Šta misliš da nikada nećeš? - glasilo je pitanje.

- Da budem g*j. Jedan pisam me je tokom večere uhvatio za gu*u tokom večere, a ja sam mu stavio do znanja da to nisam ja i da me to ne zanima - kazao je Raško.

- Šta uradiš kad shvatiš tokom rasprave da nisi u pravu? - glasilo je pitanje.

- Ništa, nastavljam da se dalje svađam - kazao je Korda.

- Šta bi želeo da znaš, kada bi mogao da vidiš budućnost? - glasilo je pitanje.

- Ništa ne bih voleo da znam - odgovorio je Mateja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.