Maratonski haos: Obelodanjene sve namere Sofije i Gastoza, Terza ljubomornim scenama dokazao da je i dalje voli! (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Anđelu Đuričić.

- Do kada će neko takvom devojkom da manipuliše? - glasilo je pitanje.

- On zna da meni smeta jer sam ga posle dva minuta našla tamo gde ga nisam ostala. Svako ima pravo da kaže šta želi, ja stvarno ne sumjam u njegove emocije prema meni, ali da ne treba da daje materijala jer meni se to ne dopada. To je žena sa kojom je bio povezan, a ja odlično znam šta ona radi. Ne dopada mi se i ne prija mi, ali ne želim da se neke stvari događaju da se ne bi naš odnos dovodio u pitanju što se mene lično tiče. Gledaoci imaju pravo na osnovu ovih situacija da misle šta žele. Ja dok sam tu oni imaju normalnu situaciju, ali ja ne znam kakvu oni komunikaciju imaju dok ja nisam tu - rekla je Anđela.

- Je l' te nije malo sramota da kažeš tako nešto? Šta aludiraš sad? - upitao je Gastoz.

- Pa ja ne mogu da znam šta vi pričate dok ja nisam tu - rekla je Anđela.

- Direktno udaraš na nepoverenje, hvala ti Anđela ako misliš da radim nešto iza tvojih leđa - rekao je Gastoz.

- Da sumnjam u tvoje emocije prema meni, ja nikad ne bih bila sa tobom. Ja sam vrlo zamerila situaciju sinoć koja mi je smetala i to sam vrlo uradila na suptilan način - rekla je Anđela.

- Ti nemaš poverenje i nisi stabilna kada su naše emocije u pitanju - rekao je Gastoz.

- Ne nego ti nisi stabilan kada ja nisam tu, pa radiš iza mojih leđa. Ispada da ti čekaš dva minuta kada ja nisam tu da bi pričao sa njom - rekla je Anđela.

- Foliranti jedni, ajde pričajte istinu. Ja ću biti ovde komentator - rekao je Terza.

- Bože koliko je ljubomoran ovaj čovek - rekla je Sofija.

- Ako Terza gleda Sofiju onda nešto vidi, ako je ne gleda onda vidi da nema ništa - rekao je Mića.

- Što se tiče situacije gde je prišao Gastoz, on uopšte nije prišao meni. Dačo je tražio vino, on je prišao i svima je dao po jedan gutljaj - rekla je Sofija.

- Pokušavam da njih dvoje ne komentarišem zbog Anđele, ali moram. Ja ovde sedim i najiskrenije pričam. Gastoz non stop gleda Sofiju u oči, a Sofija mu uzvraća. Non stop se brane, ali mislim da će Anđela tek videti ko je Gastoz, ali to će sve dobro doći tebi na kraju. Mislim da on uopšte nije osoba za tebe, ja znam dobro kakav je on i šta sve radi. Ovo će ti se sve isplatiti jer manipuliše tobom - rekla je Aneli.

- Meni ovo zvuči ovo sve kao da Terza treba da iskompleksira, a Anđelina reakcija se najlakše izazove. Meni je odvratno da gledaoci guraju to da bi se Sofija i Terza što pre pomirili - rekla je Jelena.

- Meni nijednom za četiri meseca nije stiglo pitanje da li gledam u nekog drugog muškarca - rekla je Sofija.

- Ja neću ovde da se povučem kao pi*ka da ćutim da ispadne da sam ljubomoran - rekao je Terza.

Autor: N.P.