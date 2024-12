Raskrinkan: Miljana i Bebica skinuli masku Terzi, otkrili da želi da se pomiri sa Sofijom, on se po običaju pere ali mu ne ide (VIDEO)

Provaljen!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Na narednom snimku koji je pušten prikazano je novogodišnje fotografisanje Sofije Janićijević i Bore Terzića Terze na kojoj je Terza uhvatio Sofiju za grudi.

- Ja podržavam ovu veliku ljubav- rekla je Aneli.

- Meni ne izgleda je on hteo da je isprovocira, a on je taj dan rekao kako poštuje portale i slikanje, pa je zbog toga. On nije zamerio Đedoviću što mu je rekao da budu prisniji a on je onda uhvatio za grudi - rekao je Luka.

- Rekao nam je Đedović da budemo prisniji - govorio je Terza

- Videli smo da se Terza bori sam sa sobom da ne bude sa sofijom. Svi smo i videli i čuli sinoć kako ju je branio, pa sada šta radi, a na slikanju je hvato za grudi noge... - rekao je Bebica.

- Samo vi pravite priče, najlakše je da okrivite mene. Ja sam bio profesionalan - govorio je Terza.

- Profesionalno hvataš za grudi - rekla je voditeljka.

- On radi ono što oseća, a priča zarad naroda da ne bude NN, dokazuje se Milici, pere se, a on nije stao ni iza Milici ni iza Sofije on je ispao pičketina. Njemu će i dalje izlaziti Tetovitis, kao što je Milica rekla - rekla je Miljana.

- Sram vas bilo ja sam svaki zadatak ispunio, ispoštovao sve - vikao je Terza.

- Ja sam se slikala sa svima, sa poštovanjem, a što se tiče Terze, ja nisam promenila mišljenje. Razumem ja da on ima emocije, a on je sinoć izvilenio zbog priče o Sofiji i Gastouzu. On sada da ima nešto da prizna priznao bi, ja ga podržavam da se skloni od Sofije,

Autor: N.B.