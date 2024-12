Nije me ostavila, nije se izjasnila: Milovan se KAJE zbog afere sa Aleksandrom, pa progovorio o njihovom upoznavanju (VIDEO)

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Milovanom Minićem, oženjenim bivšim dečkom Aleksandre Nikolić.

- Ti si ostao i bez žene i bez ljubavnice - pitao je Darko.

- Ja sam ostao bez svega. Ako ćemo realno i pošteno, ja sam kriv za ono što se desilo. Ta žena to nije zaslužila ni u najluđim snovima...Ona mene nije ostavila nijednog trenutka, nije se izjasnila, a kada je vrag odneo šalu, to je sve bilo osrednje - rekao je Milovan.

- Ti si živeo u kući sa suprugom, a onaj stan iz kog su izbačene sve stvari, to je tvoj i Aleksandrin - rekao je Joca.

- Ja imam klizno radno vreme, zato sam ja to uspešno prikrivao da to supruga ne zna. Suprugu sam opet izneverio, to mi je žao - rekao je Milovan.

- Kako ste se ti i Aleksandra upoznali - pitao je Darko.

- Ona se stalno poziva da su svi oko nje manipulatori, a ja sam došao do saznanja da je ona manipulator. Naš drugar Đedović zna dobri deo toga, ja sam sve radio da ta žena bude samostalna za sebe i svoje dete. Ja sam joj otvorio mini kompleks, gde je ona to vodila i radila dve godine i jako lepo zarađivala. Pošto sam ja u trgovini, ja sam je povezao, dobila je sve na brkove, na moju reč, da prodaje, da sutra ne zavisi ni od Milovana, ni od bivšeg muža, već od samog sebe - rekao je Milovan.

- Koliko je ona tebe finansijski iskorišćavala - pitao je Darko.

- Ja nisam toga bio svestan, da jesam, druge bi se pesme pevale. Ja sam plaćao rentu od prvog do poslednjeg dana - rekao je Milovan.

Autor: Nikola Žugić