Povlačim se, idem svojim putem: Luka progovorio o nominacijama i napadima ukućana, a evo zbog čega je, kao ZVEČKA, PUKAO 'LA FAMILIA' KLAN (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Nakon odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Sandre Obradović i Luke Vujovića, koji možete pogledati OVDE, voditelj Darko Tanasijević porazgovarao je sa Vujovićem.

- Koliko ti je sada jasnija slika koju ukućani imaju o tebi - pitao je Darko.

- U suštini mi i jesmo tu sa nekim maskama, kada bi svako pričao iz srca, našao bi zamerku, našao bi sigurno kritiku, tako da sam svestan da kada sam se vratio, malo sam se pogubio, možda zato što dolazim i kao neko ko je napolju bio gledalac koji je možda video neke stvari. Ne bunim se, to je igra, znam da će vremenom biti sve drugačije. Neko ko je Miljani govorio prošle sezone da je najgora osoba, danas govori da je najbolja. Ja sam juče bio hladan, ušlo mi je na jedno uvo, a na drugo izašlo - rekao je Luka.

- Da li pojedinci pokušali da te ponize i da ti naruše sliku o samom sebi time što će govoriti da te je pojeo rijaliti, da si postao rijaliti fanatik koji se viđao sa rodbinom tebi dragih ljudi - pitao je Darko.

- Mateju sam posetio, javio mi se kada sam izašao, ne vidim tu ništa loše, ja bih se sa tim osobama video, sa njima sam se video jedanput, seli na ručak i to je to. Ja na nominacijama kada ustanem kažem odnos prema meni ili neko dešavanje, svi su mi bili nekako "copy" ili "paste". Naravno, ima ljudi koji su rekli da grešim ili da sam se ogrešio prema nekom. Ne treba meni da ustane 60 ljudi i da kaže da sam se pogubio. Ne, naravno da nisu uspeli da me poljuljaju, nego su mi dali vetar u leđa - rekao je Luka.

- Šta se dešava sa tobom i sa Enom - pitao je Darko.

- Ne znam Darko, mogu da ti kažem nešto iza čega ću stajati sto odsto, a to je da se povlačim. Ona će dalje igrati svoj rijaliti, ja idem svojim putem. Ono što ona meni kaže, smatram da je obrnuto. Ja nju ne znam da ona ne bi živela da nije lepa. Mateja i ja smo sedeli i komentarisali, kada Mateja kaže koji je zna hiljadu puta bolje od mene, da je ne prepoznaje. Ja sam dva dana ćutao. Okej, ja sam hteo da ti uništim vezu, što je takva glupost, ja sam bio za njih dvoje. Ako je ona srećna i ako je ona moja prijateljica, ja mogu da je podržim, mogu da joj skrenem pažnju ako je pogrešila - rekao je Luka.

- Da li si očekivao da će ona u tvojoj svađi sa Kačavendom stati na Mileninu stranu - pitao je Darko.

- Ja ću iz poštovanja prema njenom sinu, porodici i zajedničkim prijateljima gledati da je zaštitim, ali ne želim da sedim sa njom. Primetio sam da ljudi koji joj dobro žele, drugačije vraća, a kada su loši prema njoj, Bebica koji je najstrašnije reči rekao, koji je rekao da veruje Mrvici da je radila za pare i da je čak radila i za džabe, da je sa njim top ili sa Milenom...Ne mogu da je osuđujem, jer ona ne zna mnoge stvari iz mog privatnog života, ne zna da sam gledao sina milion puta kako izlazi na vrata jer nismo mogli da provedemo vreme kako sam želeo - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić