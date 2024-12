Ženi sam ŽIVOT SPASIO, a ona... Milovan RASKRINKAO odnos Aleksandre i njenog bivšeg muža, pa zbog priča po gradu udario i na njenu majku (VIDEO)

Drama se nastavlja!

Milovan Minić nastavio je razgovor s Darkom Tanasijevićem, te je tako rešio da raskrinka Aleksandru Nikolić.

- Šta je bilo u hotelu Patriju u prepodnevnim satima? Ostavila dete u vrtiću i sa svojim bivšim suprugom - rekao je Milovan.

- I šta, imala sam odnose sa njim - pitala je Aleks.

- Jok, zvao te je da igrate jamb (smeh) - rekao je Milovan.

- Četiri godine je on tvrdio da nije imao odnose sa ženom, je l' si imao?! - urlala je Aleks.

- Ja sam imao problem sa prostatom, razboleo sam se, lečio sam dugo i dugo i pre nje i posle sam iskoristio to da slažem da se to vratilo, na taj način sam to pokrivao - rekao je Milovan.

- Ti si rekao da je telefon možda završio u rukama neke samohrane majke koja se na pošten način bori za svoje dete, hoćeš da kažeš da je ona nemoralna - pitao je Darko.

- Kako može biti moralna ako je u vezi sa oženjenim čovekom - rekao je Milovan.

- A sada nisam moralna, a četiri godine si mi govorio da sam najbolja žena na svetu...Što je on odlučio da se razvede tek sada od žene kada sam ja potpisala da uđem ovde?! Kopka me to. Govorio je da ga žena ne smara - rekla je Aleks.

- To sam govorio jer se spa*đala sa bivšim mužem, pa sam rekao da neću da se razvedem...Šta ti ima da ideš u hotel sa čovekom koji te proganja i koji je najgori otac na svetu?! Tri puta mi je otpadao točak sa auta, tri puta su mi obijena kola, tri puta mi je razbijen lokal i kafić, prećeno je mojim roditeljima. Uz sve to, stajao sam uz nju, ni makac se nisam pomerio...Dovedeš ga u stan, imaš se*sualne odnose s njim, odeš u hotel, ponovo. Za sve što izgovorim, imam pokriće...Ona ovde kaže da neće da dozvoli da je Jelena Marinković vređa i da je dete gleda, a nije problem što joj Ivan Marinković pola sata drži ruku u gaćama i ovo i ono u pušionici?! Pa i to će njeno dete da gleda - rekao je Milovan.

- Nije baš tako bilo, ali dobro - rekla je Aleks.

- Kako da mi se ne zgadi, ona stenje, žena s 36 godina i viče: "Stani, ne mogu...". Ne treba ti meni da se izvinjavaš...Pričate o fetišima i per*erzijama za stolom, misle da se ne čuje, pa imaju šifre i ostalo, kako da mi se ne zgadi ovako nešto?! - rekao je Milovan.

- Ti hoćeš da mi kažeš da ti je ona obećala da kada rešiš to sa brakom, zajedno živeti posle njene "Elite", ona ti poverila sve, svoje dete i onda puj, pike ne važi, Milovane vrati se ženi, ja odoh sa Ivanom - pitao je Darko.

- To je katastrofa da se vratim ženi kao da je neko na čiviluku. Aleksandrina majka priča po celom gradu kako ona zna da Aleksandra mene nikada nije volela i kako je to čista korist i interes, a kako voli i dan-danas svog bivšeg muža...Mama njena tvrdi da ima poruke u kojima ona piše da sam ja krmak debeli, ćoravi...Šta ti je majka rekla na sudu - rekao je Milovan.

- Šta mi je rekla?! Ne mogu da verujem da pričaš o mojoj majci - rekla je Aleksandra.

- Ja sam ženi život spasio, svaki dan mesec dana išao da joj nosim da jede u bolnici, cepao joj drva, ona za mene da priča neke stvari? - rekao je Milovan.

Autor: Nikola Žugić