Šok!

U Beloj kući je u toku emisjia "Pitanja novinara", voditelj Darko Tanasijević imao je pitanje za Nenada Macanovića Bebicu.

- Švalera prevarila ljubavnica, jako zanimljivo meni za dalje. On je sve ovo mogao da očekuje od nje. Pokazala je da je ostavila dete čoveku kome najviše veruje, a taj isti čovek se bor iaz starateljstvo. Nismo ni znali da joj je nudio da plati kaznu, i da ona ostane van rijalitija. Sve što je pričala, sada pada u vodu. Sofija isto sad pokušava da se pere, a samo ispada smešna. Aleksandra se ovde se predstavjla kao žrtva. Komentarisala je ovde druge veze, Jelenu Marinković. Ode ljubi se sa čovekom koji joj čuva dete, i onda dođe sa Ivanom basistom u pušioni svira gitaricu. Mi to nismo znali, čovek nam rekao ovde. To je videla i Kačevenda, verovatno im je to fetiš, da ih neko gleda. To joj je profesionalna deformacija, koju vuče iz Tetova. Sad imamo dve stotookice, sledeća će biti pedeset, ili će njemu dati pedeset eura. Ivan i Aleksandra su pokazali ko su i šta su. Što se tiče Milovana, nije ni on ništa bolji od nje. Izgubio je svoje dete, zbog nje - rekao je Bebica.

- Kada je ovde skakala i govorila da je Ivan zanemario svoje dete zbog mene, i da sam ja trebala da ga podstičem, kako to isto nije rekla ovom čoveku - rekla je Jelena.

- Pazio sam ja na svoje dete - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.