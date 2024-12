Pljuje ga pred celom državom, a šalje mu slike i snimke: Milovan i Aleksandra u novom sukobu zbog njenog bivšem muža! (VIDEO)

Tenzija se ne smiruje!

Tokom "Igre istine" došlo je do novog prepucavanja između Aleksandra Nikolić i Milovana Mitića, u kojem su raspravljali u njenom bivšem mužu.

- On je redovno plaćao alimentaciju, vratić, vodio dete, a po zakoni nije bio ništa dužan - pričao je Milovan.

- Za četiri godine Uroš za njega nikad nije bio dobar otac, a sad je dobar. On sad veže to za sebe, da ne znači da je neko loš otac ako je loš muž. Sad govoriš da je kupovao, a četiri godine si mi prao mozak - pričala je Aleksandra.

- Kakav je otac? - pitao je Stefan.

- Sad dobar. Kad je postao otac nije došao na prvi rođendan. Govorila sam da mora da se posveti, nje bio prisutan, a ja sam mu non stop turirala mozak. Uvek kad je beba plakala njemu je to bila tenzija. On je taj koji je meni govorio da on nije dobar otac, zato mi nije jasno šta sad on priča - odgovorila je ona.

- Ja nisam mogao da znam osim kroz njenu priču, jer ja njega ne poznajem. Ja sad znam da je sve vreme slala slike i snimke, a nešto drugo mi je prezentovala. Pljuje čoveka pred celom državom, a šalje mu slike i snimke - pričao je Milovan.

- Kakve veze ima i da sam bila najveća k*rva? Ako žena nije ispravna onda ko j*be i dete? - vikala je Aleksandra.

- Ko je plaćao stan u Novom Sadu gde si bila? - pitao je Milovan.

- On - odgovorila je Aleksandra.

- Ona je htela sama sa bude u Novom Sadu, on da finansira, a on ima kuću u Somboru - dodao je Milovan.

- Pomogao je on za dete, ali nije bio tu. On vezuje mene kao ženu s tim da je on trebao da bude loš prema meni, šta sam mu ja uradila? - dodala je Aleksandra.

- Posle svega što sam video ništa ti ne verujem - rekao je Milovan.

Autor: A. Nikolić