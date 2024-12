Šok: Aleksandra otkrila da li je nakon gnusne uvrede promenila mišljenje o Ivanu (VIDEO)

Mnoge iznenadila reakcijom!

U toku je "Igra istine". Nenad Macanović Bebica postavio je pitanje Aleksandri Nikolić.

- Da li si promenila mišljenje o Ivanu jer smo čuli da te je nazvao k*rvom? Miljana ga je pitala da da 3000 dinara za dete, a nije rekao da hoće - glasilo je pitanje.

- Rekao je da će dati. On tvrd da se to nije odnosilo na mene. Ako je mislio na mene to je katastrofa - rekla je Aleksandra.

- Ako je pre toga razgovarao sa tobom, na koga je mislio kad je otišao kod Comare? Otišao je revoltiran jer si mu rekla da ga ne diraš - dodao je Milovan.

