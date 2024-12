Žao mi je zbog... Miljana kivna na sebe jer je propustila momente Željkovog odrastanja, pa osudila Ivana jer ne mari za njihovog sina! (VIDEO)

Burno!

Nakon što je Miljana Kulić čula video-čestitku od svojih najdražih, briznula je u plač, a potom rela kako se oseća.

- Kako se osećaš kada Željko kaže: Mama, razmišljao sam kako nam je porodica neuništiva i kako živimo beskonačno'' - kazao je Darko.

- Ovo su jako lepe stvari, jako. Volim sina najviše na svetu. Žao mi je zobg svakog dana koji nisam provela sa njim. Želja mi je da otvorim frizerski salon ''Se*si Miksi'' i da svaki dan budem pored njega i nadoknadim vreme. On i ovu Novu ghodinu dočekuje bez majke i oca. Krivo mi je jer nisam videla svoje sestre, stide me se. Pokazale su mi da me se stide - kazala je Miljana,

- Imamo video Tijane i Ane, nego smo imali tehnički problem oko puštanja - rekao je Darko.

- Dobro onda - kazala je Miljana.

- Mislim da je od strane Miljane Željko naučen da se ja ne pozdravljam, ali dobro - kazao je Ivan.

- Ne, Ivanu je ponuđeno da bude tu sa nama u Nišu, ali se to nije desilo. Želeli smo kuću da mu dignemo, samo da bude pored Željka, ali ni to nije hteo. On nije dobar otac, ponaša se loše prema sinu, terao ga je u ćošak kad je bio kod njega - kazala je Miljana.

