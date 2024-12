Pokušala je da se ubije, kad joj je rekao za nas: Aleksandra iznela šokantne detalje u vezi sa Milovanom, ukućani je zaprepašćeno slušali! (VIDEO)

Aleksadra iznela sav prljav veš!

Nakon što su se Aleksandra Nikolić i Milovan Minić sreli u spavaćoj sobi i razmenili nekoliko uvreda, ona je razgovor o njemu nastavila sa Stefanom Karićem i Markom Đedovićem, pa im ispričala detalje njihovog odnosa.

- Rekao si da ti je najtužniji dan u životu kada si se ženio, jer ti se žena vaćarila pre braka sa drugim - rekla je Aleksandra.

- Cena ti je sto eura, više sam davao na kerove kada sam se kladio - rekao je Milovan.

- To si ti dao Ivanu. To što se sada kur*iš kompleksašu. Tvoj najveći uspeh je što si bio sa Aleksandrom Nikolić - rekla je Aleksandra.

- A sa kim mu se vatala žena? - pitao je Đedović.

- Rekao je da je plakao kada se ženio, bili su u vezi nije je varao tada. Mada je dolazio i tada kod mene drugarski. Bili su na pauzi, ona je bila sa nekim likom iz Smedereva. Kada su se pomirili, plakao je na dan kada se ženio. Varao je sa petnaest žena pre mene, a samo je za mene njoj rekao. Bila sam mu vrh riba, sve ostale su bile užas - rekla je Aleksandra

- Što si u pokazala si*e prvu noć? - pitao je Karić.

- To nije istina, laže. On je uživao sa mnom. Može da priča sada šta hoće - rekla je Aleksandra.

- Kako si ga volela, kada si ga varala sa bivšim mužem? - pitao je Karić.

- To je bilo u početku. On je meni rekao da me voli posle tri dana, meni to nije normalno. On je bio opsednut, to nije zaljubljenost. Sada moj bivši muž likuje, jer mi je otvarao oči da mi ne treba to. Nije mi dao da putujem sa mužem, ništa. Nije mi dao da spustim dete, da ga Uroš vidi na minut. Hteo je da ja odužmem dete Urošu. On je čovek zatucan, sama sam podizala svoje dete, nije on meni dao toliko kao što priča. Pomagao je mom detetu samo da bi ostao duže sa mnom. Sećam se kada je moje dete šminkalo po stolu, digao je ton rekao je " idi kod tate pa škrabaj". Tada sam mu rekla da ne može da se dete na moje dete - rekao je Aleksandra.

Što se ona potresla, ako nije imala odnosesa njim? - pitao je Đedović.

- Oni nisu imali odnose, on je pričao da se oni ne svađaju, ali da se ne vole. Ona njega nije zvala nikad, ja jesam. On samo kupi šta treba i to je to. Učaurio je, nije joj dao da radi, jer bi ona onda saznala sve šta on radi - rekla je Aleksandra, pa nastavila:

- Nije mi uopšte zao za sve što sam uradila. Ona je pokušala da se ubije, kada je saznala daje on sa mnom. Sedam dana je bila u bolnici, on je svih sedam dana sedeo kod mene u stanu. Nije mi ni rekao to za ženu. Kada se posvađamo on sedi

Autor: K.K.