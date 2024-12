Kaje se zbog svega!

Nakon rasprave sa Aleksandrom Nikolić, Milovan Minić pridružio se Teodori Delić i Nenadu Macanoviću Bebici. Zajedno sa njima on je komentarisao situaciju sa Aleks. U više navrata je isticao kako ne može da veruje šta je sebi dopustio.

- Sve što sam rekao, ništa nisam slagao. To dete je sa tim čovekom obišlo pola sveta. Preko svojih izvora sam saznao. Dete je upisano na engleski u predškolsko, na informatiku, dete je top. Kada izuzmemo da joj fali majka. Radi tu nei zadatak da bi videla dete, a ovamo ja joj ponudio pare da izađe, da bude sa detetom, ona odbila. Vratila se ovde i počela mene da pljuje, posle dva dana završila sa Marinkovićem. Držiš Terzi predavanja, ti ga savetuješ da beži, da napravi glupost - rekao je Milovan.

- Svesno prohvataš dug od pedeset hiljada eura, samo da bi ona bila sa detetom - rekao je Bebica.

- To ti je kada živiš u zabludi, to ti je kada čovek poludi. Mada sam shvatio sada, da to nije bila ljubav - rekao je Milovan.

- Rekli su da ćeš da se blamiraš - rekla je Teodora.

- Pa ja sam se već izblamirao za sve pare. Za moju porodicu sam najgori, za nju sam bio najbolji - rekao je Milovan.

- Rekao sam na novinarima, da ste mi vas dvoje isti - rekao je Bebica.

- Još drži predavanje Sofiji - rekla je Teodora.

- A drugarica Josipa? - pitao je Bebica.

- Ona mi je pravila haos, pričala je da mi je zabranila da priđem Pinku, ne znam zažto. Mislim znam, jer sam stopirao sve u vezi deteta. Zamisli da znaš da je neko u kontaktu sa tvojim detetom, i da rola ispred njega. Ko bi to dopustio - rekao je Milovan.

- Šta si ti preživeo sve - rekao je Bebica.

- Šta sam ja sebi dopustio, nikad više u životu. Bogu sam zahvalan. Kada izađem, posvetiću se detetu i ženi - rekao je Milovan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.