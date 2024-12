Okreće novi list: Milovan otvorio dušu, progovorio o bivšoj ženi! (VIDEO)

Otvorio sve karte!

Milovan Mitić razgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o odnosu sa Aleksandrom Nikolić i bivšom ženom.

- Mene na pusto ostvro da zatvorena ne bih pričao sa njom, moežemo sam za stolom. Ugasilo se preko noći, shvatio sam da to nije to. Ništa mi ne treba napolju, sve ću da im dam. Ne interesuje me druga žena, za njih dve ću da živim. Kad povrediš nekog tako čistog i ispravnog, mislio si da imaš problem, a samo je bila komunikacija. Mogli smo da sednemo i da pričamo - govorio je Milovan.

- Stani iza toga - dodao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: A. Nikolić