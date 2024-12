Ovo mi je životna greška: Sofija ne dolazi sebi posle majčinih reči, Mića je stavio na teške muke - Atmir, Terza ili očev oproštaj? (VIDEO)

Iskrena do koske!

Lepi Mića na "Igri istine" postavio je pitanje Sofiji Janićijević.

- Kako reaguješ da te niko od Sofije nije pozdravio? - pitao je Mića.

- Danas smo pričali Sofija i ja, nije pozdravila nikog, ni ljude sa kojima je dobra - rekao je on.

- Žena ovo radi prvi put, ni nije u našem stanu - dodala je Sofija.

- Žena nije kako su je predstavili, kao da je k*ravela i da je izoperisana kao Sofija - umešao se Karić.

- Moja majka je gospođetina koja nije svesna šta sam uradila. Ovo je životna greška koju sam napravila. Hvala joj što mi se obratila. Moja majka je ovo doživela kritično, vidim da izgleda loše, da je smršala, nikad nisam videla da nosi naočare za vid. Klip nije u našoj kući, to mi je čudno - dodala je Sofija.

- Da se vrati vreme da li bi izabrala Boru, gospodina iz Tetova ili oprost tvog oca? - pitao je Mića.

- Oprost svog oca. Ako biram između njih dvojice onda dečka iz Tetova jer on ima stav i karakter, on će da stoji pa makar i svet da se ruši. Otac i majka su svetinja. On da je bio dobar bili bismo i dalje zajedno, a ne bih bila ovde - pričala je ona.

- Da li se kaješ što si ušla? - pitao je Karić.

- Da. Nisam trebala posle dugo veze da uđem. Imam toliko toga da kaže, a oni mi kažu: "Ti ćeš da kažeš ušla si u vezu sa Terzom". Žao m je što sam ušla u vezu sa dečkom koji je nestabilan - dodala je Janićijevićeva.

- Ja Sofijinu mamu znam, nisam povezala. Ja sam očekivala da su kopije, očekivala sam matoru raspandrkaču i znam da joj je mama ozbiljan kozmetičan - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić