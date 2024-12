On je za mene i Porše i trolejbus i minibus: Sofija priznala šta vidi u Terzinim očima, pa donela drastičnu odluku! (VIDEO)

Iskrena do koske!

Voditeljka Dušica Jakovljević najavila je naredni prilog, a reč je o odnosu Sofije Janićijević i Bore Terzića nakon što je trudna Milica Veličković napustila "Elitu 8". Nakon odgledanog priloga, voditelj Darko Tanasijević je u Šiša baru porazgovarao sa Sofijom Janićijević.

- Nisam očekivala. Uhvatio i ne pušta, kaže Đedović: "Baš mu je loše, a ne pušta", to je ono što ja pričam, priča jedno, a pokazuje drugo - rekla je Sofija.

- Šta je ono što vidiš u njegovim očima, a da se kosi s onim što govori - pitao je Darko.

- Vidim da mu nedostajem, često pogleda gde sam i u kojim momentima...Nije mi dao ni šansu da razgovaramo, da mi kaže bar nešto, da me uputi ili da mi kaže: "Videćemo kako će sve da se odvija, bićemo kada izađemo". Ja bih možda i pristala, ali ne želi da razgovara, a vidim da bi želeo da razgovara sa mnom. Ono ispred hotela mogu da shvatim kao grešku što sam otišla, ali opet je to bila najbolja žurka za mene do sada. Ja sam popila, otišla sam kod njega, nisam morala, mogla sam da idem da spavam. Njegova reakcija, on mi je dao šansu za razgovor, opet je pričao totalno drugo - rekla je ona.

- Šta ti je značila današnja rečenica da bi se ti vozila trolejbusom da si ostala u vezi sa Terzom - pitao je Darko.

- To je bila šala, jer je Uroš mali bio tu, pa sve sluša...Šalila sam se, pričali smo Terza i ja, on hoće da kupi auto. Nisam htela da ponizim, to je bilo aludiranje da pokažem Sofi da izabere Daču...Ne postoji Porše za mene, on (Terza) je za mene i Porše, i trolejbus i minibus, samo da mi kaže šta mu je krajnji cilj. Pustiću ga, kao što sam ga pustila, ja negde mislim da će doći do našeg razgovora. Sigurna sam da će sam prići - rekla je Sofija, te je nastavila:

- Napravili smo svuda haos i da se na kraju sve to završi, zašto smo počeli, ako smo ovako završili na ovakav način?! Ja ovo ne bih završila. Imam istu dozu zaljubljenosti kao i kada smo ušli u vezu, naravno pojjačano, nije mi jasno kakav je taj lik da mu se izgubi sve preko noći?! - dodala je Sofija.

- Kakav problem imate ti i Aneli - pitao je voditelj.

- Ja nemam problem sa njom, nema ni ona sa mnom, nego je ona takva jedna glumica, zavide joj sve scene. Ima prava da komentariše našu situaciju, da me vređa...Ona je pre nego da dođe Milica, normalno i telom i delom normalno, ona je ustala kao oparena, skočila, krenula da radi nešto rukama, druže, nije se tako za tri meseca potresla! - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić