Ispratili smo 2024. godinu, ostavili je iza nas, a učesnici "Elite" pozirali su ispred objektiva našeg portala, u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala!

Borislav Terzić Terza došao je u žižu javnosti ove, aktuelne, sezone, kada je svoju trudnu verenicu Milicu Veličković prevario u rijalitiju sa Sofijom Janićijević, ne mareći za njena osećanja i za to kako će i šta ona dalje. No, međutim, tu nije kraj! Naime, trudna Milica, nakon određenog perioda u kom je slušala razne priče na njen račun, s Terzine i Sofijine strane - od toga da je imala abortus, do toga da ona i Terza nisu imali podršku roditelja, rešila je da skupi hrabrosti i uđe u rijaliti.

Tada je Terza saznao da, kako je Milica odlučila, njegovo ime neće biti upisano u polju predviđenom za ime oca deteta, tj. male Barbare, već da će tu stajati samo "NN". On se, danas, bori sa tim na sve načine, te je tako rešio da više ne bude sa Sofijom kako bi ipak bio upisan kao otac deteta, što, kako je Milica rekla, je totalno nemoguće, s obzirom da ga je ona precrtala, tj. već je donela odluku da otac male Barbare, po papirima, bude "NN".

S druge strane, Ivan Marinković, u nekom drugom rijaliti formatu napravio je dete Miljani Kulić, koja je dete rešila da zadrži. Nakon prve sezone "Zadruge", u koju je ušla trudna, porodila se i na svet je donela dečaka, kom je dala ime Željko Kulić. Tada, po rođenju malog Željka, zbog Ivanovog nedolaska u porodilište da izvede Miljanu i Željka, rešila je da ga ne upiše kao Željkovog oca, već i dan-danas stoji "NN".

Kao dva "NN" oca, Ivan i Terza, pozirali su zajedno u okviru novogodišnjeg Pink.rs editorijala, te su nasmejani stali pred naš objektiv, a kako će teći situacija na dalje između njih dvojice, ostaje nam da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić