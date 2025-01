Niko nije pošteđen: Sofija puna inspiracije, isprala usta svim učesnicima! (VIDEO)

Razvezala jezik!

Sofija Janićijević i Dača Virijević sedeli su u pabu i razgovarali.

- Pravedno je, zaljubili ste se - rekao je Dača.

- Imamo ogromnu podršku, ne znam više šta se dešava. Moja mama ima 20 godina jedan broj telefona i Milica objavi taj broj javno. Taj broj ima više godina, nego ona - rekla je Sofija.

- Trebalo bi da pustiš malo Sofi, da seo ohladiš. Ako vidi si hladan, preduzmi nešto, ako bude hladna, to je to. Ne treba ni da jednu ženu dižeš, dok sebe spuštaš. Postoje granice. Ona opasno prati kamere, opasno pozira - kazala je ona.

- Samo da se sve ovo završi, on za mene ne postoji. Ena me isto čudno gleda, sutra ću da je pitam za to. Sklanjam se od svih, ne želim da se iko spaja sa mnom. Kad sredim svoj život, samo ću da komentarišem. Pazi šta pričaš Bebici i Teodori, ona me uopšte ne miriše. Kad je sa Bebicom drugačije se ponaša, nego kad je sama. Ne mogu da procenim da li je dobra ili loša - nastavila je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković