Preuzećeš moju krunu: Anita podigla Gastoza na pijedestal, pa dala do znanja Anđeli kako da izađe na pravi put! (VIDEO)

U toku je "Elitovizija", a takmičari treba da urade što bolje imitacije. Na red je došao sledeći par, a to su Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz, a oni su izabrali pesmu Ane Nikolić i Raste "Konkretno".

Anđela Đuričić i Nenad Marinković Gastoz izdominirali su ove noći, a oni su svojim nastupom uspeli da podignu Erminu Pašović, Anitu Stanojlović, Staniju Dobrojević, ali i Maju Marinković koja je Anđelina ljuta suparnica.

Usledili su komentari stručnog žirija.

- Kako žena izgleda, ovo je neverovatno - rekao je Gastoz.

- Gale je mnogo dobar momak, tačno zna šta radi i meni se to sviđa - rekla je Maja.

- Ja stvarno ne znam o čemu svi pričate - rekao je Gastoz.

- O njenoj prošlosti ćeš biti upućen napolju - rekla je Maja.

- Možeš odmah da mu kažeš - rekla je Anđela.

- Ja Gastoza poznajem i znam profil devojaka sa kojim je on bio. Ne sviđa mi se tvoj gard prema njemu u određenim situacijama jer mislim da nemaš kredibilitet - rekla je Maja.

- Nisi ti merodavna obzirom da si spavala sa 20 muškaraca. To što si kupila na sebi, ne možeš da budeš srećna - rekla je Anđela.

- Pozdrav od Tozle i rekao mi je da ti moram preneti: ''Susma bit'' - rekla je Ermina.

- Ti nikad nećeš biti dostojanstvena te stolice, samo popunjavaš mesto - rekla je Anđela.

- Anđela, za mene si najlepša devojka svih sezona. Meni se tvoje učešće sviđa, svako od nas ima lošu prošlost. Svako ima pravo da se promeni, podržavam, ali ne podržavam greške ako se ponavljaju. Mislim da ti nije potrebno ono sa Miljanom, govorim iz dobre namere - rekla je Ermina.

- Slažem se, ja osetim kada je neko iskren i hvala ti - rekla je Anđela.

- Ja ne pratim toliko rijaliti, pitala sam svoju podršku za mišljenje. Rekli su mi da si kralj, najjači ste par u kući, vaša ljubav je interesantna od prvog dana. Ja vas vidim u finalu, ali nadam se zajedno, a ne kao konkurencija jedan protiv drugog. Crna Anđela, sećam te se iz Zadruge 5. Ušla si i izašla kao nešto najčistije, nakon toga si se uništila. Mislim da trebaš da popustiš malo, nemoj više nikad da se muškarcu daješ do koske, pa da ti posle izbacuju snimke. Verovatno si to slala svom muškarcu, ali nemoj više to nikad sebi da dozvoliš. Ja vam pružam podršku i na super si mestu da ispraviš svoje greške - rekla je Stanija.

- Kada ne pristaneš na neke stvari, dobiješ ovo što i ja dobijem - rekla je Anđela.

- Anđela, htela sam da te nagazim, ali vidim da plačeš, tako da mi je i krivo. Želim ti da se praviš na pravi put - rekla je Anita.

- Pa nisam ja bila lezbejka, da bih se vratila na pravi put, ali samo sam bila glupa - rekla je Anđela.

- Gale, baš te gotivim i nadam se da ćeš ove godine preuzeti moje krunu - rekla je Anita.

Autor: N.P.