"NESTALA BIH SA ZEMLJE KAD SE SETIM TOGA" Anđela se slomila na komade zbog svojih eksplicitnih klipova, Gastoz na sve načine pokušava da je dozove pamet: Ja te držim za ruku i ne zanima me! (VIDEO)

Pala u nikad veći očaj!

Anđela Đuričić plakala je na sav glas zbog njenih eksplicitnih snimaka koji su izašli u javnost, a Nenad Marinković Gastoz pokušavao je na sve moguće načine da je smiri i uveri je da njega takve stvari ne zanimaju.

- Ti ne želiš ništa. Budi sebična onda, nemoj meni da uvaljuješ to u glavu. Da li znaš koliko ja snimaka imam, a nisam objavio kao on. Šta me boli k*rac? Ja te držim za ruku. Da li hoćeš gore primere da ti pričam, a nazivaju ih damom. Ti ćeš meni da k*njaš za tu glupost. Da li znaš čime se baviš? Oni žive, boli ih k*rac - govorio je Gastoz.

- Anđele, one takve snimke puštaju kad im zapne karijera - dodao je Đedović.

- Da je sreće da ja tako razmišljam. Zamisli samo da sam ja sa njim napolju, otvorimo Instagram i on to treba da gleda, pa ostavila bih ga iste sekunde od sramote. Ja sam sebi sramota od toga, nestala bih sa zemlje svaki put kad se setim toga. Znaš da sam ti pričala - rekla je Anđela.

- I ja sam tebi. Znaš šta smo pričali, zašto me forsiraš da razmišljam kao ti? To je mala glupost - dodao je Gastoz.

- Nisam to prevazišla - plakala je Đuričićeva.

- Ne pričaj u moje ime, život ide dalje. Ja te držim za ruku, ja te ljubim, ja sa tobom spavam, a to postoji i mene ne zanima. Šta ćeš više? Tebe ne treba da bude sramota, nego drugu stranu - pričao je Gastoz.

- Kad se neko služi takvim stvarima to nije tvoje. Ispričala bih ja tebi da ti bude jasnije, nego nije mesto. To nije razlog da te neko ne voli i da te neko ne prihvati - dodala je Kačavenda.

- Ti si mala maca - rekao je Gastoz.

- On zna većinu, ja sebe nisam mogla sebe da prihvatim. To je bilo pre godinu dana, van sebe sam bila. Ja sam bila preloše. Tebi nije neprijtno da ljudi sad listaju to? - pričala je Anđela.

- Anđela tvoj dečko je iskorstio da te ponizi, to rade sve devojke. Neko je častan, neko nije. Ajde da izađemo, pa ćemo to da ispravimo. Trpi do jula, trpi kad si glupa - govorio je Gastoz.

- Da li misliš da je to gori snimak od svih s*ksulanih odnosa koji ljudi ovde poseduju? - pitao je Đedović.

Autor: A. Nikolić