Klošarko jedna: Terza ušao u crveno zbog Brankinog komentara, pa osuo žestok rafal po njoj! (VIDEO)

Trese se Bela kuća!

Naredni koji je prokomentarisao nastupe s Elitovizije bio je Ivan Marinković, koji je bez dlake na jeziku otkrio koji je od njih vredan pomena, a koji je totalni promašaj.

- Dosta je dobrih nastupa, iskreno. Mnogo je onih koji su dali sve od sebe i to se videlo. Najgori su bili Ena i Andrej. Ne znam kako se to ona pravda da je imala tremu, nije mi to baš jasno. Stalno je pod kamerama, a onda drhti na sceni. Branka je takođe bila jako loša - kazao je Ivan.

- Najgora je bila Branka - kazao je Terza.

- Ćuti, sedi dole. Došao si ovde da prevariš Milicu, bedniče - dodala je Branka.

- Klošarko jedna. Jedva čekam da te ne gledam više. Blamu veka. Budaletino jedna, očajnice. Ne znaš dva stiha da naučiš, klošarko jedna smrdljiva - rekao je Terza.

- Ima dosta dobrih nastupa. Stvarno su mnogi na mene ostavili utisak. Keti i Sofi su bile najbolje, a najgora je bila Branka - kazao je Dača.

