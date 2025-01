''Ne prihvatam izvinjenje'' Terza džabe molio Alibabu za oprost zbog vređanja male Nore: Rešićemo to oči u oči čim izađe!

Borislav Terzić Terza sinoć je tokom "Elitovizije" uputio javno izvinjenje Asminu Durdžiću jer je u svađi sa Aneli Ahmić, njegovom bivšom, vređao njihovu maloletnu ćerku Noru. To je uradio pred Stanijom Dobrojević, članicom žirija, inače aktuelnom partnerkom Durdžića, međutim izvinjenje nije prihvaćeno.

Terza je sinoć posle nastupa priznao da mu je krivo jer je sebi dozvolio da vređa dete, a da je postao svestan svoje greške tek sada, kada se približio trenutak kada će i on sam postati otac.

- Ja sam čovek, čekam nešto najsvetije i Milica treba da se porodi. Ja sam ovde uvredio i Anelino dete i ovom prilikom što je Asmin imao rekaciju, svi ste mafijaši... On je otac male Nore, Aneli sam se izvinio 100 puta. Ja sam čovek, znam svašta da uradim. Vi pretite, ovde možete. Prete mom bratu konstantno. Boli me k*rac šta ćete da pričate, da li će neko da me čeka kad izađem neka me zovu. On je otac, ja čekam dete i razmišljam kako bi mi bilo - govorio je Terza.

Tim povodom kontaktirali smo Durdžića.

- Lepo je što se izvinio, ali ne prihvatam izvinjenje! Mislim da je tako samo postupio zbog informacije koju je dobio da neko "preti" bratu, pa da ublaži! A i da je iskreno, mislim da je moje dete mnogo vrednije od njegovog jednog izvini! Ali rešićemo to kad izađe, pa ćemo popričati oči u oči - poručio je Asmin.

On je žestoko potkačio i prošlogodišnju pobednicu Anitu Stanojlović, koja je sinoć takođe bila u žiriju. Naime, Anita je konstatovala da je primirje Aneli i Stanije lažno, što je iznerviralo Durdžića.

- Što se tiče Matorine bivše, koliko retardiran moraš da budeš da kažeš da je fejk spuštanje lopte u trenutku gde se spušta lopta zbog deteta, a i sama imaš dete kod kuće?! Nema je nigde, pa se kači da kao nešto pametuje - zaključio je on.

Autor: D. Tanasijević