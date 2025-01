Iskoristili priliku da opljuju po njemu!

Ivan Marinković, Slađa Poršelina i Aleksandra Nikolić okupili su se na garnituri, pa neobavezan razgovor iskoristili kao priliku da ispljuju Milovana Minića. Ivanu tvrdi da je on kompleksaš zbog svih njegovih postupaka.

- U svakom trenutku po prirodi, žena zahteva da bude prva. To je bolest, ti sebe ubeđuješ da je to okej, a tebi je po prirodi da budeš prva. I sada kakav ti muškarac treba da budeš da ubeđuješ ženu da pristaje na to - rekao je Ivan.

- On je sada uvređen, a ja četiri godine bila uvređena. On meni kada se naljutim, kupi skupe cipele. Rekla sam mu da ne radi to, neću se odljutiti. Kažem mu, idem da radim, da đuskam u Beogradu, on mi stavi 100.000 eura na sto, da ne idem - rekla je Aleksandra.

- Ubio bih se da dođem u tu situaciju, da upadnem u zamku da živim paralelan život, ne bih očekivao ništa od te druge žene - rekao je Ivan.

- Kada sam držala bazene, uhvatila sam ga više puta, a on je kompleksaš i te devojke kada su videle da je sa mnom, dopisivale su se sa njim - rekla je Aleksandra.

- To su kompleksi - rekao je Ivan.

- Jednom je ispred mene, mojoj drugarici rekao da ima helanke kao iz po*nića - rekla je Aleksandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.