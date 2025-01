Šta se noćas dešavalo u Eliti? Bivši par u žestokom sukobu, o jednom takmičaru otkrivena ŠOK TAJNA! (VIDEO)

Ova dešavanja obeležila su noć iza nas!

Takmičari "Elite" prethodne noći nisu imali nijednu emisiju i svetla za spavanje su rano ugašena, ali mnogi nisu iskoristili priliku da odmore, već su do jutra bili budni.

Dok većina ostalih ukućana spava, Aleksandra Nikolić, Milovan Minić i Miljana Kulić osamili su se u pušioni. Miljana i Aleksandra vodile su ženske razgovore, a Milovan je pomno slušao.

Miljana Kulić je uspela da prekine miran san Nenada Macanovića Bebice i Teodore Delić. Ona je uzela kamen, i sa kamenom ni manje ni više uspela da razvali vrata od hotela.

- Zabakadirao si se kao kad te jure dužnici - rekla je Miljana.

U jednom trenutku reagovalo je i obezbeđenje, a bivši par nastavio je žestoku svađu.

Svađa u hodniku hotela nije prestajala, a Miljana je konstantno nabacivala na nos Bebici novac koji joj je ostao dužan.

Bebica najavio je tužbe protiv Miljane, zajedno sa svojom devojkom Teodorom. Nakon večerašnjeg haosa u hotelu, Bebica je u svađi otkrio Miljani da mu je dosta njihovih svađa i jurnjave.

Ivan Marinković, Slađa Poršelina i Aleksandra Nikolić okupili su se na garnituri, pa neobavezan razgovor iskoristili kao priliku da ispljuju Milovana Minića. Ivan tvrdi da je on kompleksaš zbog svih njegovih postupaka.

- U svakom trenutku po prirodi, žena zahteva da bude prva. To je bolest, ti sebe ubeđuješ da je to okej, a tebi je po prirodi da budeš prva. I sada kakav ti muškarac treba da budeš da ubeđuješ ženu da pristaje na to - rekao je Ivan.

- On je sada uvređen, a ja četiri godine bila uvređena. On meni kada se naljutim, kupi skupe cipele. Rekla sam mu da ne radi to, neću se odljutiti. Kažem mu, idem da radim, da đuskam u Beogradu, on mi stavi 100.000 eura na sto, da ne idem - rekla je Aleksandra.

Ivan i Aleksandra posvađali su se nakon što je Ivan hteo da proda njenu plastičnu kutiju Urošu Staniću za 1.000 dinara. Aleksandra se nije slagala sa tom idejom, a nakon toga Ivanu počela da nabraja sve stvari koje mu je ikad poklonila i dala.

- Dobio si posteljinu, sve ovde delim sa tobom - rekla je Aleksandra.

- Ti si od mojih fanova dobila sat, a posteljinu sam dobio do tvoje majke. Šta si ti meni lično dala? - rekao je Ivan.

- Ne možemo da se raskućavamo - rekla je Aleksandra.

Jovan Pejić Peja u razgovoru sa Markom Stefanovićem i Sanjom Grujić otkrio je tajnu Bože Franića. Oni su pričali o filmovima i serijama, a Peja se setio da mu je Boža jednom prilikom otkrio da je glumio u seriji "Games of thrones".

Autor: A. Nikolić