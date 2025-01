Gastoz i Anđela pred raskidom: Njemu ponestalo tolerancije, ona na sve načine pokušava da spremi KRAJ! (VIDEO)

Isplivali svi problemi iz njihovog odnosa!

Tokom emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević upitao je Anđelu Đuričić o priči Nenada Marinkovića Gastoza da joj priprema teren za raskid i da sa njom ne želi da bude u lošim odnosima.

- Sve je bilo okej, ne znam ni kako sm došlo do toga. Ja sam se šokirala o pripremi terena za raskid, samo mi je to ostala u glavi koliko god da mi je posle objašnjavao. Razmišljala sam da li mu smetaju neke stvari koje mi ljudi svaki dan pominju. Neke moje reakcije u određenim momentima mu smetaju, što se vraćam na neke stvari i ne mogu da ih prevaziđem - govorila je Anđela.

- Mi smo se lepo isvađali i izgalamili kad smo bili kod Marka. U nekim trenucima trudim se da prođem kroz zid, ali nikako ne mogu da ga slomim. U principu 100 puta sam joj rekao da niko na svetu ne može da promeni mišljenje o njoj i da sam je ja izabrao, od samog početka mi se sviđa, prelepa mi je. Ona mene pokušava da ubedi da je mene sramota nje, iznerviram se jer pričam u prazno i pucam. Ako ćemo zbog njenog nepoverenja da mi ponavlja onda da batalimo. Ne bih voleo ne daj Bože da raskinemo i da se ovde ne trpimo. Strah me je da me ne isprovocira, jer koliko god da smo u vatri ne zna da se povuče, a onda ću i ja da solim dalje. Tad se gube glave, a to ne želim ni tebi, ni meni. Hoću da preuzmem neke stvari da ne bismo naj*bali. Želim da shvati neke stvari i da prihvati istinu - pričao je Gastoz.

- On bi voleo da nemam reakcije na neke stvari i da okrenem na sprdnju, a ja to ne mogu. Ja sam prihvatila da su moji sukobi moji, a ti nekad uđeš u sukob zbog sebe i provućeš mene. Ja nisam htela ni da mu kažem ni za Maju, da ne bude da ga teram da se svađa sa njom. Moji lični problemi su moji. On bi voleo da ja nemam reakcije neke - dodala je Đuričićeva.

- Da li si pristala da ne možeš da menjaš njega? - pitao je Milan Milošević.

- Ja sam odavno prihvatila. Svaka veza nekad ima neki problem - rekla je Anđela.

- Ono što sam video od tebe u rehabu između tebe i mene imam pravo da biram i da ne trpim - dodao je Gastoz.

- Da li misliš da sam pre toga bila iznervirana debaklom koji se desio na Elitoviziji? U tom trenutku sam bila ljuta na tebe, a onda sam shvatila da su to moji lični sukobi. Ti si odlučio da ih vodim samo ja, posle sam shvatila da moram sama - govorila je Anđela.

- Imaš mnogo razloga da budeš srećna, a kao da ne želiš. Probudi će se neko loš u meni i ovde ćemo da j*bemo majke jedno drugome. Ja ne želim to - rekao je Gastoz.

- Da li to znači da hoćeš sa raskineš? - pitao je Đedović.

- Mi smo tri i po meseca ukupno od druženja, nikakva to rasprava nije bila da smo lomili. Ako je to razlog da se povuče, okej. Za mene nije, ako je za njega i to je okej, jer možda ne želi ponovo da doživljava neke stvari. Ja nikad neću da te psujem. Možda je naša rasprava za njega ozbiljan problem - dodala je ona.

- Ja rešim stvari u dva minuta, ako se pomirim ne vraćam se. S tobom teško rešavam. Ja možda želim da te uplašim i da sledeći put kad uđeš u odvratnu zonu da se setiš da postoji mogućnost da ne budemo zajedno. Ti mene ne vidiš kad uđeš u crveno. Kad bi ti se lampica uključila i razmišljala da ne postoji mogućnost da budemo zajedno možda ne bi tako - pričao je Gastoz.

- U pravu si za to. Milena je jednom rekla na radiju, ja kad uđem u crveno i ne vidim nikoga na svetu i to je moja ozbiljna mana. Mogu da se trudim da korigujem to i da se ne trošim toliko, previše mi je sukoba. Ako sa nekim ne treba da se svađam to si ti. Ako možemo normalno da rešimo možemo, ako misliš da ne možemo okej - dodala je Anđela.

- Ne treba da lete glave da bismo ti i ja raskinule. Ja sam taj sa kojim tebi može da odleti glava. Ako nemaš ti ništa sa tim da možeš da probudiš to u meni, onda okej - odbrusio je Gastoz.

- Ja sam njega i tad pitala da li hoće da raskine, povukla sam se i on je otišao, došao i zagrlio me je. Nisam glupa, osećam i dalje šta on oseća prema meni. Mene ako taj osećaj može da laže onda sam retardirana.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić