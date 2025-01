Još jedna drama na žurki: Dačo napao Sofi zbog simpatija prema Mateji, ona se brani (VIDEO)

Prebacivanje i prepucavanje ne prestaje!

Dačo Virijević i Sofi Tkačenko ušli su u kratku raspravu, te joj je on prebacio simpatiju prema Mateji Matijeviću.

- Najsmešnija tvoja fora je to kada si rekao da će za Sofiju da glasa sto hiljada ljubavnica...Jao, šta ti meni radiš - rekla je Sofi.

- Ja tebi?! Ja tebi ništa, pričam s tobom normalno. Da ti nisam slomio srce možda slučajno - rekao je Dača.

- Malo, ali ja zato ne puštam da mi neko priđe blizu srca - rekla je Sofi.

- Meni si ti dopustila? Ja nikada ne žalim ono što radim, opet bih isto uradio - rekao je Dača.

- Dok ti i ja nismo bili u nekoj svađi, niko mi nikad ništa nije rekao - rekla je Sofi.

- Pa naravno, dobro si glumila. Sve si glumila - rekao je Dača.

- Zašto ti meni nabacuješ dečka - pitala je Sofi.

- Ti si meni na doku rekla da ti se sviđa i da ti je simpatičan - rekao je Dača.

- Ne, rekla sam da je simpatičan, fizički i da mi prija sa njim igranje i ništa više - rekla je Sofi.

- Nemoj ja da ti budem simpatičan, rekao sam ti to, ti mene ne primećuješ, ne gledaš me, primećuješ me samo kada Mateja nije za stolom - rekao je Dača.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić