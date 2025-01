Karambol!

Voditelj Milan Milošević je nakon Bore Terzića dao reč Marku Stefanoviću.

- Sukob njihov je krenuo iz gluposti. Rekao sam Munji da pozove Terzu, on je imao dobru nameru. Kada je Terza seo za sto, Munja je otišao u vece i počele su uvrede koje su katastrofa ako su prijatelji. Munjo, ne možeš da mu budeš prijatelj i da mu vređaš porodicu i govoriš mu da je uništio sebi život. Nisi ti ništa rekao što on nije uradio, nego kao prijatelj ga izvedeš i kažeš mu. Terza je veći prijatelj Munji, nego Munja Terzi - rekao je Stefanović.

- Slažem se sa Terzom u većini stvari. Izuzeću to za Luku i ljubomoru. Luka kada je ušao, ti si meni rekao šta je rekao, on to meni nije rekao. Smatram da je folirant, ušao je u velikom gasu, obilo mu se o glavu, Kačavenda ga je stavila na mesto. Što se tiče Đedovića, rekao sam da ne treba nikom da ćuti, ni Đedoviću ni nikom. Što se tiče konflikta, ako si mi sada to rekao, ja ti verujem...Poenta je, Marko mi je danas rekao, sve što sam rekao sinoć to i mislim samo sam rekao na grublji način. Naša jedna mala svađica upali sve, svi likujete. Mislim da se sam sebi us*ao u život što je uradio to zbog deteta, meni je dovoljno što je meni njegov brat Miloš ono rekao...I mi smo ljudi, moraš da se posvađaš ako je neko drag i ako ga voliš. On je to meni rekao danas i danima mi govori, on i ja imamo drugačiju konekciju. Oni su ovde rijaliti drugari, ja ovo sve što je rekao znam. Ni do čijeg mišljenja mi nije stalo, osim do Terzinog, tako da me ne dotiču - rekao je Munjez.

- Je l' moguće da ti kažeš da se slažeš sa Terzom u ovome što je rekao? On je sada o tebi pričao sve najgore, ovo mi liči na Gastoza i Anđelu, gde smo skapirali da Gastoz jedva čeka da raskine. Meni ovo izgleda kao da Terza drži konce u rukama...Milica mu govorila non-stop da mu nikakav drug nisi - rekao je Ivan.

- Nisam prisustvovala, danas sam propratila celu situaciju. Više puta sam rekla da Munja nikada nije bio prijatelj Terzi, mešao se vrlo u odnos sa Milicom, nije mu odgovarao taj odnos. Munja je dupljak! Terza lupeta da je Munja drugačiji napolju, Munja je pravio odstupnicu za priče za rijaliti, da li Jelena ili Teodora. Terza ispada obermajmun. Terza jeste drugarčina, ali da Munja nema uticaj na njega, nije tačno! Terzi sam rekla da mu se zbog Munje nisam javila, to je isključivo tako! Ovo je pravi njihov odnos, kada smo se mi mešali u njihov odnos?! Ja znam da ga je on gasirao protiv mene - rekla je Kačavenda.

- Koliko moraš da budeš dupljak, slušaj ovo...Prva je došla ispred vrata i rekla Terzi da ne treba da se druži sa mnom - rekao je Munjez.

- Uvlači Terzu u konflikte. Munja misli stvarno da Milica ima dobro mišljenje o njemu...Što se tiče ovoga što je Terza rekao za napolje i za kamate, to je tačno, Munja zna da ja znam ko te napolju juri! Gde je on napolju različit od ovde? Kada je je*ao Teodoru i uvukao te u problem s Bebicom?! Tačno je da je Munja bez Terze nula bodova, kada ne bude bio dobar sa Terzom, on će se družiti sa Ivanom, jer je to prirodna selekcija, nula bodova! - rekla je Milena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić