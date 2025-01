Odlučili da spuste loptu!

U emisiju ''Pitam za druga'', uključio se brat Borislava Terzića Terze, Miloš, koji je otkrio kako se oseća nakon što je postao stric, te je progovorio i o Milici Veličković.

Kako se osećaš?

- U Republici Srpskoj sam. Ovde sam kod familje moje žene. Javile su mi vaše kolege da se Milica prodila. Jedan drug je trebalo da javi, ali situacija ide na bolje. Milica i mi smo spustili loptu. Da li je mala princeza koja se rodila promenila stvari, ne znam, ali je sve dobro. Čuo sam se sa Milicom juče, razgovor je protekao kao da se ništa loše nije desilo. Pun sam emocija, ne znam šta da kažem, veoma sam srećan.

Da li je Milica prva vas pozvala, ili vi nju?

- Čestitao sam joj jer se porodila. Nakon toga smo ušli u neki dublji razgovor. Danas sam čuo da je Milica pozvala moju majku na video-poziv i da je moja majka videla bebu.

Na koga beba najviše liči?

- Ja bih rekao da liči na Terzu, ali dobro. Šalim se, još je mala, na oboje sad liči.

Da li misliš da može da se unormali odnos između Milice i Terze?

- Da, može. Drago mi je jer je ona spustila loptu i da je videla da mi kao porodica nismo loši. Uvek ćemo biti tu za nju i Barbaru. Pružićemo detetu sve što možemo. Nikad neću razdvajati Barbaru od svoje dece. Čuo sam da Milica izlazi u subotu iz bolnice, potrudiću se da budem ja tu. Posavetovaću se sa njom, ukoliko bude saglasna.

Kako komentarišeš to što se devojčica zove Barbara Veličković?

- Nadali smo se da će promeniti odluku, ali dobro. Ime je sad najmanje važno, to je jednako i Tertino dete. Mi kao porodica smo tu da budemo uz nju i dete.

Kako je prošao porođaj?

- Beba je dobila desetku na porođaj. Milica je dugo čekala da se porodi, ali je sada baš sve kako treba. Porodila se prirodnim putem.

Kako ti sad deluje Sofijino ponašanje?

- To je završena priča s Terzine strane. Ne dopada mi se nikako kako se sad Terza bazira na neke ljude koji mu misle zlo. Ne treba da se bazira na onog Stanića, dečko je nebitan. Ona Sita će dobiti tužnu ako nastavi tako da se ponaša. Za Stanića spremamo tužbu, to je kleveta i uvreda što je izgovarao. Uzeću mu svaki dinar koji zaradi u rijalitiju.

Da li si se susreo sa Sofijinom majkom pre ulaska u Belu kuću na Novu godinu?

- Da. Žao mi je jer je sve ispalo kako jeste, ali je sama sebe dovela u situaciju da je neko negativno komentariše. Mislim da Sofija planski sve radi. Ona je ćerku pokušala da opravda, ali ja nisam poverovao u to što je pričala. Ne želim sad da pričam o tome, jer mi to nije vredno pomena. Ja znam nekog dečka iz kraja s kojim je bila, ne znam kako je onda stigla da bude i sa ovim Atmirom. Neke stvari ne mogu nikako da se poklope, to mi ne ide nikako.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.