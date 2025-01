Njemu je ovo rijaliti, a njoj bi trebalo da je ovo život: Kačavenda oštro iskritikovala Aleksandrino ponašanje, pa oplela po njoj! (VIDEO)

Osolila!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' sa voditeljkom Ivanom Šopić. Milena Kačavenda dobila je reč.

- Meni je ovo opšta katastrofa, ovo je sprdnja. Ovo je čista kalukacija sa Ivanom, zdrava logika je da to niko neće podržavati. Ja sam podržala tu vezu, jer je to bio njen izbor. Ja sam rekla da je meni bilo simptomatično da je ona prve noći krenula u napad na Milovana, a on je nije vređao. Njen celokupan život sam je rekao da ona nije sve mogla sama. Meni para uši što iznose sav prljav veš, ali smeta mi što ona govori da je on kriv za sve. Ovaj klip je ogavan, Ivan je meni tu jasan kao dan. Njemu je ovo rijaliti, a njoj bi trebalo da je ovo život - rekla je Kačavenda.

Autor: Iva Stanković