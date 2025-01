Nije je štedeo!

Luka Vujović nastavio je razgovor sa Enom Čolić na kauču.

- Možda si ti zbog ovoga ušla s njim u vezu, čisto da imaš nekoga ovde. Kako bi te to pogodilo, a znaš da to nije istina?! Ena, on bi tebe ostavio posle 10 dana, da je po tvom pitanju, imao bi titulu, pa bi muvao drugu, treću, on bi ostao do kraja i na dalje...Dokle god si srećna, bori se za to, te sekunde kada shvatiš da nema više izlaza, nemoj da se boriš. Ne želim da se mešam, ali ovo ti je moj iskren savet - rekao je Luka.

- Kakva srž, svi mi mere sve 350 hiljada puta više, meni, a ne drugima - rekla je Ena.

- Znaš kada izlaziš kao pobednik?! Kada se ponašaš sa gomilama, a ne budeš gomila - rekao je Luka.

- To su mi i mama i tata napisali, a ja sam poslala najgora, sve najgore izlazi iz mene...Kako izgovaram te reči, kada govorim Aneli sve one grozne stvari, zaslužila je sve gore, ali sve je nekako u meni braon, nisam više lila. Postalo je prljavo, pretvorila sam se u pacova - rekla je Ena.

- I Peja je dao izjavu da je siguran da ne bi napolju dolazilo do svađa, znači da je vredno da se borite ovde - rekao je Luka.

Autor: Nikola Žugić