Žestoko: Terza ponovo ocrnio Enu Čolić, siguran da je Peji namerno nalepila etiketu kockara! (VIDEO)

Nije je štedeo!

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Borislava Terzića Terzu da prokomentariše odnos Ene Čolić i Jovana Pejića Peje.

- Mislim da ovo njeno ponašanje nije prirodno i da sad spušta loptu i plače dok ga opet ne prisvoji. Ispalo je da sam ja nju napao. Ja sam rekao da ne iznosi neke stvari, ružno je ispalo i svesna je da duguje po kući, a zna kako se to napolju gleda i kad ga kamere snimaju za rulet stolom. Ja sam njoj to dobronamerno rekao. Ne sviđa mi se kako se ponaša prema Peji. Imao je i on svoje greške. Ona je meni i dalje draga, ali ona ne priča sa mnom. Ako je ona Luki svom prijatelju okrenula leđa, on je deo familije - govorio je Terza.

Autor: A. Nikolić