Popustile kočnice: Terza i Sofija u brutalnom sukobu, on pregoreo od besa zbog pesme posvećene Medi! (VIDEO)

Jedno drugom sasuli sve u lice!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide reakciju Borislava Terzića Terza na nastup Sofije Janićijević "Elitovizije", za koji je rekao da je blam.

- Nisam iznenađena, namerno je to rekao jer su ga verovatno svi gledali - rekla je Sofija.

- Mene je bio blam jer je to kao neka provokacija meni. Ona i sad kad komentariše i kao nešto se javlja, meni je to blam. Verovatno jeste provokacija mene, pa sam zato i rekao da je to blam i što sam ja sve vreme bio u kadru. Meni je blam jer su mene verovatno provocirali. Bilo je neko pitanje da joj je neko kupio čarape za Novu godinu, mislim da to nije slučajno i da oni verovatno nešto mute da me uvuku. Ja sam kupio čokoladice, a to nisam prilazio - govorio je Terza.

- Zanimljivo mi je da on obraća pažnju na moje komentarisanje. Imam pravo, kao što su i ljudi mene. Ja mislim da je blam što on obraća pažnju. On ako smatra da je ovo poniženje za njega, ona neka bude ponižen - dodala je Sofija.

- Znaju da sam predmet sprdnje, pa su dodali - rekao je Terza.

- Pa da budeš još veća. Toliko sam mu nebitna, pa on gleda šta ja komentarišem i gleda u koju teu ulazim. Šta tebe briga? - pitala je ona.

- Mene je blam jer tebe niko ništa ne pita, a ti skačeš. Ovde je došla Milica, a ti si ćutala - dodao je Terza.

- Ja nisam blam jer sam ušla u vezu sa njim, bila sam slobodna. Zna se ko je ove blam. Odakle tebi da je ta pesma namenjena tebi? Ako ti misliš da je pesma za tebe, onda ja mogu da mislim da je tvoja pesma za mene. Ne bih volela da misli da je pesma provokacija za njega. Ovde je toliko dezinformacija unešeno, možda je i to - govorila je Sofija.

- Njemu je blam ono što ga je lagala i što ga je izdala, pa mu je blam. Ona nije uputila pesmu Terzi, nego se sprdala i potkačila napolju Medu - govorila je Aneli.

- Terza ovde sve folira, ako ga ne zanima Sofija što komentariše? Što mu je animirka fokus? - pitao je Uroš.

- Jer ga animiram - dodala je Sofija.

- Ovo izlazi iz njega, džaba on folira narod i ukućane. Ne može da suzdrži emocije koje gaji prema Sofiji - nastavio je Stanić.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić